Вибрация двигателя на холостых оборотах: причины, почему появились, что если передается на кузов

Работа двигателя на холостом ходу представляет собой один из базовых этапов работы двигателя, заключающийся в эксплуатации двигателя без нагрузки, то есть сцепление разжато и количество оборотов минимально. Многие водители оказывались в ситуации, когда мотор при работе на холостом ходу издавал слабые вибрации, что является нормой. Однако, если вибрации сильные и «дрожь» передаётся на кузов, с машиной не всё в порядке и авто стоит показать специалистам.

Какое количество оборотов можно считать нормой

Некоего универсального числа оборотов на холостом ходу нет — для каждого автомобиля этот показатель свой.

Причиной этому служит то обстоятельство, что на количество оборот влияют несколько факторов:

система впрыска топлива (карбюраторная или инжекторная);тип коробки передач (механическая или автомат);рабочий объём двигателя;положение дроссельной заслонки;конфигурация топливной системы;температура воздуха на улице.

Уточнить оптимальные обороты для своего автомобиля владелец может, заглянув в прилагающейся к автомобилю инструкции по эксплуатации транспортного средства.

Знаете ли вы? Некоторые производители также указывают оптимальные обороты на табличке, располагаемой на внутренней стороне капота (надпись revolutions per minute/rpm).

Вибрация на холостых оборотах

Вибрации представляют собой дребезжание, производимое в результате работы мотора и ощущаемое водителем, когда он держит руль.

При проблемах с двигателем дребезжание из едва ощутимого становится очень сильным и неприятным.

Признаки

К основным признакам данной проблемы относят:

повышенная вибрация руля, которая может передаваться на кузов двигателя;хлопки двигателя;рывки и провалы двигателя;показатели тахометра превышают допустимые для машины показатели.

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Причины

К основным причинам вибраций двигателя относятся:

троение мотора (неравномерная работа поршней или же отказ одного из них);неправильное крепление мотора;неисправные подушки двигателя;разбалансирован коленвал;загрязнена топливная система;неправильное крепление других агрегатов;неисправность системы зажигания.одна из распространённых ошибок, связанных с подушками двигателя — установка подушек из разных метариалов.

Приведённые выше причины справедливы для бензиновых автомобилей.

Причины, почему у дизельного мотора усилились вибрации, в силу отличия в конструкции и работе от бензинового двигателя, немного другие:

неисправность цилиндропоршневой группы или газораспределительного механизма в целом или в отдельном цилиндре;разброс компрессии в цилиндрах;неисправность топливного насоса высокого давления, дизельных форсунок или зубчиков ремня газораспределительного механизма;неправильный угол опережения впрыска.

Чем опасны низкие холостые ходы двигателя

Не меньшей проблемой является и снижения холостых оборотов.

Низкие обороты могут привести к таким последствиям:

детонация топлива в цилиндрах происходит не полностью;разжижение масла;смывание смазки;закоксование мотора.

Также стоит отметить, что при низких холостых оборотах машина будет глохнуть, так как ей не будет хватать оборотов для поддержания работы. Это, в свою очередь, увеличит нагрузку на систему зажигания, увеличивая износ авто и уменьшая ресурс его работы.

Диагностика

Для проведения диагностики стоит обратить внимание на такие моменты:

проверить инжектор/карбюратор;снять показатели с тахометра и датчика давления и сравнить их с нормальными;проверить крепление мотора и других агрегатов;запустить компьютерную диагностику автомобиля (при наличии на борту соответствующей электроники).

Отдельно стоит упомянуть процесс проверки подушек двигателя, поскольку неправильная их установка довольно часто служит источником проблем, хотя просто диагностируется и устраняется.

Важно! Поскольку видимые проблемы могут скрывать другие, более серьёзные, при появлении каких-либо неполадок стоит обратиться в автосервис.

Проверка подушек выполняется следующим образом: один человек садится за руль, открывает капот и ездит вперёд-назад на месте, второй следит в этот момент за мотором — он должен равномерно наклоняться во все стороны. Если же в одну из сторон мотор кренится чуть больше, то подушку с той стороны стоит заменить.

Какие меры принимать при сильной вибрации

Столкнувшись с сильными вибрациями, можно приступать к борьбе с проблемой.

Регулировка двигателя

Регулировка мотора, прежде всего, включает в себя проверку креплений деталей, а также их состояния. Удостоверившись в их исправности и правильности закрепления, необходимо откалибровать их совместную работу.

Лучше всего это сделать, уточнив в инструкции заводские значения и сбросив до них все настройки. Настройка включает не только настройку работы самого мотора, но и сопутствующих систем — подачи топлива, зажигания и так далее.

В случае, если заменялись детали, необходимо убедиться в соответствии деталей по массе и материалу тем, что заменялись — в противном случае будет наблюдаться разбалансировка.

Знаете ли вы? Если коленчатый вал слишком тяжёлый, его облегчают выпиливанием отверстий, сбивая тем самым лишние граммы.

Правильная установка ремня ГРМ Другой немаловажный элемент решения проблемы — установка ремня газораспределительного механизма. Ремень отвечает за связь коленчатого вала и распределительного вала, а его неправильная установка неизбежно приведёт к нарушению работы системы газораспределения.

Происходит замена ремня следующим образом:

откручивается защитная крышка ремня;отсоединяется от датчика;проверяется совпадения меток на шестерне распределительного вала (или валов, если их несколько), приводе газораспределительного механизма, маховике, коленчатом вале — это обеспечит правильность фаз газораспределения;снимается старый ремень;надевается новый ремень: сначала на шкив коленчатого вала, затем — на шестерню распределительного вала и помпу;проводится два оборота коленчатого вала, после чего сверяются метки — при правильной установке ремня они будут совпадать.

Как сохранить ресурс деталей на разных режимах работы

Секрет долгой жизни автомобиля заключается в правильной его эксплуатации и сохранении ресурса деталей.

Если с первым всё понятно, то ресурс деталей сохраняется при помощи нескольких простых мер:

контроль правильности крепления деталей;избегание резкого разгона и резкого торможения;работа в пределах допустимых оборотов двигателя (не «залазить» в красную зону тахометра).

Важно! Если коробка передач механическая, дополнительной мерой служит переключение передач в соответствии предусмотренными оборотами — информацию о соответствии передач и оборотов могут быть найдены в инструкции по эксплуатации.

Вибрации в двигателе на холостом ходу, будь то дизельный или бензиновый двигатель, представляют собой большую проблему. Кроме дискомфорта водителя они могут привести к трещинам кузова, преждевременному износу деталей и поломке двигателя.

Поэтому при первых признаках проблемы её стоит решать — если не своими силами, то в автосервисе.