В России подешевел новый Infiniti Q60

Концерн Infiniti пошёл навстречу своим покупателям и пересмотрел цену на свой автомобиль Q60, удешевив его.

Сейчас купе можно приобрести «всего» за 3 млн 415 тыс. руб. Путем нехитрых арифметических вычислений можно посчитать, что машина подешевела на 74 тысячи.

Но покупателям нужно поторопиться, ведь акция закончится 1 сентября.

У нас в стране премиальнее авто предлагается лишь с одним движком — 3-л V-образной «шестеркой» на 405 лошадей. С ней работает 7-диапазонная АКПП. Двухдверка с этим мотором разгоняется до 100 км за 5,1 сек.

Infiniti продаётся только в комплектации Sport ProActive.

Q60 имеет серьёзный перечень электронных ассистентов и систем, куда входят датчики контроля движения, адаптивная система управления, датчики удержания машины в нужной полосе, камеры видеообзора на 360 градусов, система обнаружения приближающихся объектов и функция, умеющая определять свободное местечко на парковке.

В салоне на торпеде 2 экрана-тачпад мультимедии размером на 7 и 8 дюймов. Также у автомобиля 20-дюймовые диски колес с новой модификацией летней резины.