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В России подешевел новый Infiniti Q60
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В России подешевел новый Infiniti Q60 

Car.ru 21 августа 2018
Фото: Car.ru
Концерн Infiniti пошёл навстречу своим покупателям и пересмотрел цену на свой автомобиль Q60, удешевив его.
Сейчас купе можно приобрести «всего» за 3 млн 415 тыс. руб. Путем нехитрых арифметических вычислений можно посчитать, что машина подешевела на 74 тысячи.
Но покупателям нужно поторопиться, ведь акция закончится 1 сентября.
У нас в стране премиальнее авто предлагается лишь с одним движком — 3-л V-образной «шестеркой» на 405 лошадей. С ней работает 7-диапазонная АКПП. Двухдверка с этим мотором разгоняется до 100 км за 5,1 сек.
Infiniti продаётся только в комплектации Sport ProActive.
Q60 имеет серьёзный перечень электронных ассистентов и систем, куда входят датчики контроля движения, адаптивная система управления, датчики удержания машины в нужной полосе, камеры видеообзора на 360 градусов, система обнаружения приближающихся объектов и функция, умеющая определять свободное местечко на парковке.
В салоне на торпеде 2 экрана-тачпад мультимедии размером на 7 и 8 дюймов. Также у автомобиля 20-дюймовые диски колес с новой модификацией летней резины.
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