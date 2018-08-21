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Maruti Suzuki Ciaz получил обновление
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Maruti Suzuki Ciaz получил обновление 

Daily-Motor 21 августа 2018
Фото: Daily-Motor
На рынке Индии уже стартовали продажи новой генерации автомобиля модели Maruti Suzuki Ciaz, который так и не дошёл до нашей страны.
Напомним, что первая модификация была презентована на рынке Поднебесной, а сейчас модель добралась до Индии. Особенностью нового поколения стало наличие диодной проекционной оптики, новых противотуманок, оригинальной решётки радиатора и хромированных вставок на бамперах.
Что же касается интерьера, то он практически не изменился. В салоне преобладает отделка из лакированной белой берёзы. Приборная панель немного изменила свою конфигурацию, а в центре появился небольшой экран с диагональю в 4.2 дюйма, который предназначен для управления системой мультимедиа. Кроме того, в список базового оборудования вошёл круиз-контроль и функция регулировки задних подголовников.
Главное же обновление заключается в появлении в силовом ряду мягкой гибридной установки, в основе которого работает полуторалитровый мотор. Общая отдача установки составляет 104 лошадиные силы. Стоить модель будет от 786 тысяч рублей.
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