Ещё
У Nissan Kicks на базе Renault Duster будет новый дизайн
Далее:
Читайте также:
Ещё

У Nissan Kicks на базе Renault Duster будет новый дизайн 

Car.ru 21 августа 2018
Фото: Car.ru
Автохолдинг Nissan продолжает тестировать кроссовер Kicks, который разработан для индийский автомобилистов.
Совсем недавно в сети были опубликованы первые фотографии нового автомобиля. А сейчас папарацци смогли поймать в объективы своих камер тестовую модель, которая двигалась по дорогам общего пользования.
Добавим, что компактный паркетник уже давно реализуется на рынках Китая, США, Аргентины, Бразилии, Канады и Мексики. Этот автомобиль лежит на архитектуре V альянса Renault-Nissan, на которой уже построены Nissan Juke и Micra текущей генерации.
А вот индийский вариант Kicks разработали на платформе B0, которая лежит в основе российских Renault Kaptur и Nissan Terrano.
На ролике тестовый автомобиль «одет» в плотную маскировку, но даже сквозь неё легко угадывается иная решетка радиатора, изменённая линия остекления и модернизированные боковые зеркала.
Предполагается, что в моторном отсеке индийского кросса будет стоять 1,5-литровый движок с отдачей 106 л.с. или 110-сильный дизель К9К объемом 1,5 литра, позаимствованный у Renault Duster/Captur. Привод, вероятно, будет лишь передним.
Car.ru: последние новости
Ford Bronco 2020 был замечен шпионами В 2019 году в Россию может приехать Mitsubishi Xpander Несколько поводов задуматься о покупке юбилейной «буханки»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Китайцы» завоевывают авторынок России3
Топ самых глупых аксессуаров для машин1
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре15
Представлен первый в мире складной автомобиль
Составлен ТОП-5 лучших электрических кроссоверов
Видео
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
02:35
Водка для судьи: ВС разберется в странном деле
ДТП Статьи
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
00:33
Убойная трава: новый поворот в ДТП с беременной
ДТП
00:35
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение