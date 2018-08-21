У Nissan Kicks на базе Renault Duster будет новый дизайн

Автохолдинг Nissan продолжает тестировать кроссовер Kicks, который разработан для индийский автомобилистов.

Совсем недавно в сети были опубликованы первые фотографии нового автомобиля. А сейчас папарацци смогли поймать в объективы своих камер тестовую модель, которая двигалась по дорогам общего пользования.

Добавим, что компактный паркетник уже давно реализуется на рынках Китая, США, Аргентины, Бразилии, Канады и Мексики. Этот автомобиль лежит на архитектуре V альянса Renault-Nissan, на которой уже построены Nissan Juke и Micra текущей генерации.

Nissan Terrano. А вот индийский вариант Kicks разработали на платформе B0, которая лежит в основе российских Renault Kaptur

На ролике тестовый автомобиль «одет» в плотную маскировку, но даже сквозь неё легко угадывается иная решетка радиатора, изменённая линия остекления и модернизированные боковые зеркала.