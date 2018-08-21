Mercedes-Benz EQC проходит последние испытания

Новый Mercedes-Benz EQC постепенно приближается к производству, и немецкая марка публикует видеоролик, показывающий как кроссовер завершает последний раунд тестирования при жаркой погоде в пустыне Табернас. Отмечается, Mercedes-Benz планирует обнародовать кроссовер 4 сентября.

Созданный в качестве основного конкурента для Audi e-tron, полностью электрический Mercedes-Benz до сих пор сильно замаскирован, но даже так заметно, что автомобиль перенимает некоторые детали концепции Generation EQ. В общем EQC очень похож на предварительный вариант, но имеет более традиционную переднюю панель с выделяющейся решеткой, окруженной фарами, а также замененные дверные ручки и боковые зеркала.

Учитывая важность модели, неудивительно, что за последние три года EQC подвергся обширным испытаниям. Как поясняет главный инженер ECQ Майкл Кельц, компания тестирует 90 прототипов и 30 предварительных моделей, которые «очень близки» к дорожному кроссоверу. Специалисты проехали миллионы километров за рулем, причем на разных континентах. Испытания в пустыне Табернас были особенно полезны, поскольку экстремальные температуры оказывают особое влияние на электрические модели. Важно, чтобы система охлаждения аккумулятора сумела справиться с невыносимой жарой.

На данный момент неизвестно какое оснащение получит Mercedes-Benz EQC, но концепция использовала два электродвигателя совокупной отдачей в 402 лошадиных силы и 700 Нм крутящего момента. Также была установлена литиево-ионная батарея 70 кВтч, что позволила проезжать до 500 километров.