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Mercedes-Benz EQC проходит последние испытания
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Mercedes-Benz EQC проходит последние испытания 

Auto.Today 21 августа 2018
Фото: Auto.Today
Новый Mercedes-Benz EQC постепенно приближается к производству, и немецкая марка публикует видеоролик, показывающий как кроссовер завершает последний раунд тестирования при жаркой погоде в пустыне Табернас. Отмечается, Mercedes-Benz планирует обнародовать кроссовер 4 сентября.
Созданный в качестве основного конкурента для Audi e-tron, полностью электрический Mercedes-Benz до сих пор сильно замаскирован, но даже так заметно, что автомобиль перенимает некоторые детали концепции Generation EQ. В общем EQC очень похож на предварительный вариант, но имеет более традиционную переднюю панель с выделяющейся решеткой, окруженной фарами, а также замененные дверные ручки и боковые зеркала.
Учитывая важность модели, неудивительно, что за последние три года EQC подвергся обширным испытаниям. Как поясняет главный инженер ECQ Майкл Кельц, компания тестирует 90 прототипов и 30 предварительных моделей, которые «очень близки» к дорожному кроссоверу. Специалисты проехали миллионы километров за рулем, причем на разных континентах. Испытания в пустыне Табернас были особенно полезны, поскольку экстремальные температуры оказывают особое влияние на электрические модели. Важно, чтобы система охлаждения аккумулятора сумела справиться с невыносимой жарой.
На данный момент неизвестно какое оснащение получит Mercedes-Benz EQC, но концепция использовала два электродвигателя совокупной отдачей в 402 лошадиных силы и 700 Нм крутящего момента. Также была установлена литиево-ионная батарея 70 кВтч, что позволила проезжать до 500 километров.
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