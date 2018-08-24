Белый Mclaren F1 продают за 1,5 миллиарда рублей

Аукционный дом RM Sotheby продает суперкар Mclaren F1 : сейчас машина экспонируется на фестивале в Монтерее. Суперкар с серийным номером 14 принадлежит коллекционеру из Нью-Йорка, и он рассчитывает выручить за него 22 миллиона долларов (около полутора миллиардов рублей по текущему курсу).

Машина снабжена так называемым «набором с высокой прижимной силой». Иными словами, на машине установлены передние крылья, бампер, сплиттер и заднее антикрыло от версии F1 LM, которая была создана по мотивам гоночной версии F1 GTR. Mclaren F1 GTR наиболее знаменит победой в марафоне «24 часа Ле-Мана» в 1995 году.

Этот вариант оперения предлагался Маклареном в качестве опции в последние годы производства. Но машина с номером 14 была построена в 1994 году: это значит, что новое оперение было установлено позже.

Машина была ввезена в США в 2002 году: тогда она была выкрашена в желтый цвет. В 2006 году суперкар продали на аукционе RM в Монтерее — цена составила чуть меньше двух миллионов долларов. Его нынешний владелец не отказывал себе в удовольствии поездить на ней по дорогам: видеоролик вы можете посмотреть ниже.

Суперкар спроектировал конструктор Гордон Мюррей , долгие годы работавший в Формуле-1. За свою карьеру южноафриканец сконструировал 22 болида для команд Brabham и Mclaren.

Английская компания Mclaren в девяностые годы построила всего 106 экземпляров суперкара F1. Из них 64 — машины для дорог общего пользования, остальные — чисто гоночные.

Если машина будет продана за желаемую сумму, она станет самым дорогим Маклареном в истории. До сих пор этот титул принадлежал суперкару с серийным номером 44, который продали в прошлом году на аукционе Bonhams за 15,6 миллиона долларов.