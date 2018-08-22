ГАЗ показал экстремальные фургон, пикап и микроавтобус

Автопроизводитель продемонстрировал новинки в рамках «Недели национальной безопасности».

Первая новинка — мобильный комплекс на базе «Газона Next». По словам представителя «Группы ГАЗ», фургон многофункционален: длину кузова можно изменить в диапазоне от 3 до 5 метров. В результате в салоне можно установить генератор и санузел, а также автономные системы освещения, кондиционирования, вентиляции и отопления. В компании предположили, что такой фургон может быть востребован у медслужб — в частности, его можно превратить в мобильный медицинский кабинет.

Помимо мобильного комплекса, в рамках выставки ГАЗ показал прототипы пикапа и микроавтобуса на базе «Соболь» 4х4 Next. Для новинок предусмотрены подключаемый полный привод, понижающая передача и блокировки дифференциалов переднего и заднего мостов. И микроавтобус, и пикап получили 6-местный кузов и пластиковый антигравийный обвес. Предполагается, что на таких автомобилях можно отправится в экстремальное путешествие.