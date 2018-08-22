Ещё
ГАЗ показал экстремальные фургон, пикап и микроавтобус
Далее:
Читайте также:
Ещё

ГАЗ показал экстремальные фургон, пикап и микроавтобус 

Авторамблер 22 августа 2018
Фото: Авторамблер
Автопроизводитель продемонстрировал новинки в рамках «Недели национальной безопасности».
Первая новинка — мобильный комплекс на базе «Газона Next». По словам представителя «Группы ГАЗ», фургон многофункционален: длину кузова можно изменить в диапазоне от 3 до 5 метров. В результате в салоне можно установить генератор и санузел, а также автономные системы освещения, кондиционирования, вентиляции и отопления. В компании предположили, что такой фургон может быть востребован у медслужб — в частности, его можно превратить в мобильный медицинский кабинет.
Помимо мобильного комплекса, в рамках выставки ГАЗ показал прототипы пикапа и микроавтобуса на базе «Соболь» 4х4 Next. Для новинок предусмотрены подключаемый полный привод, понижающая передача и блокировки дифференциалов переднего и заднего мостов. И микроавтобус, и пикап получили 6-местный кузов и пластиковый антигравийный обвес. Предполагается, что на таких автомобилях можно отправится в экстремальное путешествие.
Представитель "Группы ГАЗ" подчеркнул, что пока о серийном производстве таких моделей речи не идет. Прототипы были продемонстрированы «для изучения спроса на рынке».
Авторамблер: последние новости
Раскрыты внедорожные возможности Lada XRay Cross Lamborghini Aventador SVJ: невероятный суперкар переписал историю "Калашников" рассекретил гибридный багги и электробайк для Минобороны
Комментарии  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Китайцы» завоевывают авторынок России3
Топ самых глупых аксессуаров для машин1
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре15
Представлен первый в мире складной автомобиль
Составлен ТОП-5 лучших электрических кроссоверов
Видео
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
02:35
Водка для судьи: ВС разберется в странном деле
ДТП Статьи
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
00:33
Убойная трава: новый поворот в ДТП с беременной
ДТП
00:35
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение