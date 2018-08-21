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Обновлённый Volkswagen Passat: первые изображения
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Обновлённый Volkswagen Passat: первые изображения 

Карельские вести 21 августа 2018
Фото: Карельские вести
На днях в объектив фотошпионов попался рестайлинговый Passat во время испытаний. Портал «Карельские Вести» представил, как он будет выглядеть.
Volkswagen Passat в кузове В8 был представлен публике в 2014 году, а значит он уже находится в середине своего производственного цикла. Что же привнесёт рестайлинг в его внешний облик? Судя по шпионским фотоснимкам, обновление будет носить эволюционный характер. Так, слегка изменится форма фар, нижние внутренние углы которых теперь будут скошены сильнее. Кроме того, несколько иным будет их наполнение: вдоль верхней границы передней оптики расположится узкая светодиодная полоска. Новая решётка радиатора получит две перекладины вместо трёх на нынешней модели, также появится бампер новой формы.
Что же касается задней части, то самым явным отличием рестайлинговой модели станут новые фонари, которые сохранят свою форму, но получат иную графику светодиодных элементов: в их центральной части вместо горизонтальных полосок появятся по паре светодиодных уголков, как на новом кроссовере Touareg.
Сегодня в России цены на седан Passat начинаются с отметки в 1 439 000 рублей (1.4 TSI MT, 125 л.с.). 180-сильный вариант с коробкой DSG обойдётся в 1 919 000 руб. Модель в кузове универсал с тем же двигателем обойдётся на 160 тысяч дороже.
Кстати, на днях стало известно о возвращении на российский рынок модели Golf.
По материалам: www.kolesa.ru
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