Фото салона обновлённого кросса Chery. В РФ модель приедет в дореформенном виде

В Сеть выложили снимки интерьера рестайлингового «паркетника» Tiggo 5x. На домашний рынок посвежевшая модель может выйти до конца текущего года.

Кроссовер Tiggo 5x дебютировал в Китае лишь весной 2017-го, на родине продажи SUV стартовали осенью того же года. А скоро китайским клиентам предложат уже обновленный «паркетник». Экстерьер модели раскрыли в июне 2018-го, ее снимки появились в базе министерства промышленности Китая. Дизайн посвежевшего Tiggo 5x выполнен в стиле семиместного вседорожника Tiggo 8: «младший» кросс получил похожие радиаторную решетку и передний бампер. Также у Tiggo 5x поменяли фары и задние фонари. Теперь же в распоряжении местного издания Autohome оказались фотографии салона обновленного кроссовера, причем, судя по всему, трех версий — базовой, средней и топовой.

В интерьере новшеств меньше. Так, в дорогих комплектациях Tiggo 5x слегка изменился блок управления климатической установкой, а рядом с сенсорным экраном мультимедиа-системы появился другой дефлектор обдува — опять же, как у Tiggo 8. У топового кроссовера на передней панели теперь красуются глянцевые пластиковые вставки.

Как сообщалось ранее, рестайлинговый Tiggo 5x слегка подрос: длина модели увеличилась на 20 мм по сравнению с дореформенным вариантом и достигла 4 358 мм, высота выросла на 25 мм до 1 670 мм. Ширина и колесная база прежние — 1 830 и 2 630 мм соответственно.

Обновленный Chery Tiggo 5x По предварительной информации свежевший Chery Tiggo 5x будет доступен с бензиновым «атмосферником» SQRE4G15B объемом 1,5 литра мощностью 116 л.с., сочетающимся с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Дорестайлинговый кроссовер можно купить со 147-сильной «турбочетверкой» SQRE4T15B 1.5, которая работает в паре с 6МКП или «роботом» Getrag с двумя сцеплениями. Полный привод модели не положен. Пока нет данных о том, останется ли турбодвигатель в гамме обновлённого кроссовера. Впрочем, не исключено, что Chery будет продавать посвежевшую и дореформенную версии одновременно — в Китае это обычное явление.

На домашний рынок рестайлинговый кросс выйдет, вероятно, уже в этом году. Предшественник стоит от 79 900 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 783 000 рублей по актуальному курсу.

Напомним, в других странах Tiggo 5x будут продавать под именем Tiggo 4, но в дореформенном виде. Компактный кроссовер доберется и до России — у нас продажи модели Chery должны стартовать этой осенью. Как ранее рассказали «Колёсам» в российском офисе марки, сборку Tiggo 4 для рынка РФ локализуют, однако пока неизвестно, где именно будут выпускать «паркетник». С «Дервейсом» же, выпускающим сегодня кроссоверы Tiggo 3 и Tiggo 5, компания, по неофициальным данным, может распрощаться.

По материалам: www.kolesa.ru