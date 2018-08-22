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На Нюрбургринге замечен особый родстер Mercedes‑AMG GT R
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На Нюрбургринге замечен особый родстер Mercedes‑AMG GT R 

Car.ru 22 августа 2018
Фото: Car.ru
На Нюрбургринге фотошпионы смогли засечь уникальный вариант Mercedes‐AMG GTRoadster.
Особенностью авто является открытый верх, тогда как аэродинамический обвес, эксклюзивные бамперы, патрубки выхлопа по центру мы могли уже видеть на закрытом спорткаре.
Напомним, что в сейчас трёхдверный спортивный автомобиль Mercedes‑AMG GT доступен в четырёх модификациях, а вот GT Roadster — в трёх. Производитель решил исправить это и вывел на тесты Mercedes‑AMG GT R Roadster.
Никаких данных о технических характеристиках автомобиля нет. Предполагается, что данная модель будет иметь отдачу 585 л.с. при 700 Нм крутящего момента. Однако, скорее всего, немецкий концерн сможет продемонстрировать и улучшенный вариант Mercedes-AMG GT R Clubsport, производительность которого будет около 600 л.с.
Кстати, производитель планирует обновить всю линейку AMG GT. Рестайлинговые автомобили должны будут прибавить в мощности примерно по 15-25 лошадок.
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