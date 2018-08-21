Электрифицированный Alfa Romeo GTV прибудет в 2021 году

Согласно отчетам, выпущенным в начале лета, компания Alfa Romeo заинтересована в разработке совершенно нового GTV, который сможет конкурировать с Mercedes-AMG C63 S Coupe, Audi RS5 и BMW M4.

Автомобиль будет подкрепляться той же платформой, что и Giulia, и, по всей вероятности, в качестве оснащения получит 2,9-литровый двигатель V6, используемый в Quadrifoglio. В данной модели отдача мотора составляет 510 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момент и позволяет компактному спортивному седану развивать 0-100 км/ч за 3,9 секунды и максимально достигать 307 километров в час. В предстоящем GTV силовая установка также будет дополнена электрическим агрегатом, который обеспечит не менее 600 лошадиных сил, и аккумулятором, что позволит проезжать до 50 километров на электричестве.