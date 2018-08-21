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И для экстрима, и для охоты: показываем прототипы новых автомобилей «ГАЗа»
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И для экстрима, и для охоты: показываем прототипы новых автомобилей «ГАЗа» 

nn.ru 21 августа 2018
Фото: nn.ru
Горьковский автозавод представил на Международном форуме «Неделя национальной безопасности» новые образцы автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба «Группы ГАЗ». В числе показанных прототипов внедорожная техника и медицинские машины.
Внедорожники «Соболь» сгодятся для экстремальных путешествий и активного отдыха, работы в сельском хозяйстве, в нефтяной и газовой отрасли, в лесных и охотничьих хозяйствах. У этих машин появились новшества, например, подключаемый полный привод. Образцы «Соболя 4х4» представлены в двух вариантах: микроавтобус и пикап. Причём последний обзавёлся лебедкой, скрытой под номерным знаком на переднем бампере. В кабине пикапа могут разместиться 6 пассажиров, а в кузове — почти тонна груза.
В салоне микроавтобуса также поместятся 6 человек и хватит места для багажа. У этих образцов увеличили колесную базу по сравнению со стандартными моделями.
В качестве медицинского автомобиля показали реанимобиль на базе фургона «ГАЗель NEXT».
Салон машины отделан легкомоющимся гладким белым пластиком, который не впитывает запах и устойчив к воздействию лекарств. Есть кондиционер и дополнительный отопитель, благодаря которым комфортную температуру могут обеспечить даже зимой.
В «голове» салона есть поворотное кресло с регулируемой спинкой. Помимо этого образец оснащён умывальником с электронасосом подачи воды, а также большим количеством шкафов и креплениями для размещения медицинского оборудования.
Также в качестве передвижного кабинета медицинской диагностики и для оказания первичной помощи в далёких районах показали образец универсального мобильного центра на базе «ГАЗон NEXT». В разных модификациях автомобиль может быть от 3 до 5 метров в длину, в вмешать в кабине от 3 до 7 человек. Благодаря большому объёму кузова есть возможность вести приём сразу нескольких пациентов. Также автомобиль оборудован автономными системами освещения, отопления, кондиционирования и вентиляции и есть возможность установить санузел.
Ранее мы писали, что производство «ГАЗа» расширится — сборку «Газелей» наладят в Азербайджане. А недавно нынешний глава региона Глеб Никитин смог попасть в совет директоров «ГАЗа».
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