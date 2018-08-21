Audi RS Q3 снова поймали фотошпионы

На трассе Нюрбургринга был снова замечен автомобиль модели Audi RS Q3 . Внедорожник проходил очередные испытания. Судя по фотографиям активистов, прототип подошёл вплотную к выпуску серийной модификации. Более того, кузов, в котором машина проходит тесты, скорее всего и станет родным для новой модели.

Audi RS Q3, предположительно, получит более агрессивный дизайн, нежели его базовая модификация, которая дебютировала не так давно. Изменится форма решётки радиатора и воздухосборников.

Тормозная система получит специальную подвеску. Кроме того, в конструкции будут установлены выхлопные трубы овальной формы, которые являются визитной карточкой модификации. Если верить прошлым утечкам информации, то машина будет работать на моторе, который будет иметь отдачу выше 400 лошадиных сил. Таким образом машина сможет стать полноценным конкурентом для таких игроков рынка, как GLA 45.

Пока что неясно, когда именно машина выйдет в продажу, и какова будет география её реализации.