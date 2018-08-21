Ещё
Audi RS Q3 снова поймали фотошпионы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Audi RS Q3 снова поймали фотошпионы 

Daily-Motor 21 августа 2018
Фото: Daily-Motor
На трассе Нюрбургринга был снова замечен автомобиль модели Audi RS Q3. Внедорожник проходил очередные испытания. Судя по фотографиям активистов, прототип подошёл вплотную к выпуску серийной модификации. Более того, кузов, в котором машина проходит тесты, скорее всего и станет родным для новой модели.
Audi RS Q3, предположительно, получит более агрессивный дизайн, нежели его базовая модификация, которая дебютировала не так давно. Изменится форма решётки радиатора и воздухосборников.
Тормозная система получит специальную подвеску. Кроме того, в конструкции будут установлены выхлопные трубы овальной формы, которые являются визитной карточкой модификации. Если верить прошлым утечкам информации, то машина будет работать на моторе, который будет иметь отдачу выше 400 лошадиных сил. Таким образом машина сможет стать полноценным конкурентом для таких игроков рынка, как GLA 45.
Пока что неясно, когда именно машина выйдет в продажу, и какова будет география её реализации.
Daily-Motor: последние новости
Mitsubishi анонсировала старт продаж в РФ минивэна XPander «АвтоВАЗ» опубликовал тизер новой Lada XRay Cross Новые подробности про SSC Tuatara
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Китайцы» завоевывают авторынок России3
Топ самых глупых аксессуаров для машин1
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре15
Представлен первый в мире складной автомобиль
Составлен ТОП-5 лучших электрических кроссоверов
Видео
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
02:35
Водка для судьи: ВС разберется в странном деле
ДТП Статьи
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
00:33
Убойная трава: новый поворот в ДТП с беременной
ДТП
00:35
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение