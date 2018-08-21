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Novitec снял с мотора McLaren 720S больше сил
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Novitec снял с мотора McLaren 720S больше сил 

Car.ru 21 августа 2018
Фото: Car.ru
Novitec применил весь свой опыт и талант, поработав с McLaren 720S.
Прошло больше года с тех пор, как McLaren представил 720S. Автомобиль рассматривается многими как долгожданный равный противник Ferrari 488 GTB. Англичане, похоже, это и сами отлично понимают. Тем не менее, тюнер Novitec не ограничивается имеющимся потенциалом. Они своё дело знают, превращая 720S в царя спорткаров!
Каждый McLaren 720S, сходя с конвейера, обладает мощностью в 720 лошадиных сил, так. После хорошей «встряски» от специалистов Novitec мотор способен давать больше. Прилично больше. Впрочем, всё зависит от стадии доработок.
Так, на первом этапе апгрейд принесёт 7773 лошадиных силы, на втором -791, на третьем — все 806. Во всех случаях будет сделано следующее: перепрошита электроника, отвечающая за силовую установку, и установлена кастомная выхлопная система.
Самый-самый спорткар после «прокачки» достигает 100 км/ч за 2,7 секунды. Предел по максимальной скорости составил 346 километров в час.
Конечно, занизили подвеску ещё. 20-дюймовые диски на передней оси и 21-дюймовые на задней — это основное из того, что оказалось сделано с внешностью.
Стоимость апгрейда всего не назвали пока.
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