Dongfeng и Nissan показали конкурента Hyundai Creta — Venucia T60

В КНР официально представили новые компакт-кросс Venucia T60.

Автомобиль построен на платформе двух японцев — Nissan Kicks и Juke.

Ожидается, что машина будет конкурентом бестселлеру из Южной Кореи — Hyundai Creta. Также надо отметить, что китайский автомобиль по габаритам чуть крупнее этого Hyundai.

Внешне Venucia T60 немного похож на кроссовер Nissan Kicks. Внутри имеется мультимедия с «парящим» сенсорным экраном, виртуальной приборной панелью и оригинальным дизайном.

В линейке движков стоит бензомотор на 1,6 л. и 126 «лошадей». Это силовая установка будет работать с пятидиапазонной МКПП или вариатором CVT.

Автомобиль только переднеприводный.

Venucia T60 имеет круиз-контроль, кожаную отделку салона, электронный стояночный тормоз, климат-контроль с сенсором, кнопку запуска мотора и стеклянную панорамную крышу с люком.

Китайское авто прилагается с двухцветной окраской.

По цене пока информации нет.