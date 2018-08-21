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Dongfeng и Nissan показали конкурента Hyundai Creta — Venucia T60
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Dongfeng и Nissan показали конкурента Hyundai Creta — Venucia T60 

Car.ru 21 августа 2018
Фото: Car.ru
В КНР официально представили новые компакт-кросс Venucia T60.
Автомобиль построен на платформе двух японцев — Nissan Kicks и Juke.
Ожидается, что машина будет конкурентом бестселлеру из Южной Кореи — Hyundai Creta. Также надо отметить, что китайский автомобиль по габаритам чуть крупнее этого Hyundai.
Внешне Venucia T60 немного похож на кроссовер Nissan Kicks. Внутри имеется мультимедия с «парящим» сенсорным экраном, виртуальной приборной панелью и оригинальным дизайном.
В линейке движков стоит бензомотор на 1,6 л. и 126 «лошадей». Это силовая установка будет работать с пятидиапазонной МКПП или вариатором CVT.
Автомобиль только переднеприводный.
Venucia T60 имеет круиз-контроль, кожаную отделку салона, электронный стояночный тормоз, климат-контроль с сенсором, кнопку запуска мотора и стеклянную панорамную крышу с люком.
Китайское авто прилагается с двухцветной окраской.
По цене пока информации нет.
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