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Модельный ряд Harley-Davidson 2019: нет предела совершенству
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Модельный ряд Harley-Davidson 2019: нет предела совершенству 

Car.ru 21 августа 2018
Фото: Car.ru
Главной новинкой 2019 модельного года стал пауэр-круизер FXDR 114. Обновления также коснулись семейств Touring, Trike и CVO.
Новинки комментирует, Хезер Маленшек (Heather Malenshek), вице-президент Harley-Davidson по маркетингу: «Инновационный подход характерен для всей новой продукции Harley-Davidson, которую мы предлагаем в 2019 модельном году. Уникальный дизайн, лучшие технологии и эксплуатационные характеристики призваны вдохновить поклонников бренда и новое поколение райдеров обрести истинную свободу, которую дарит езда на мотоцикле».
FXDR 114 2019 МОДЕЛЬНОГО ГОДА. FXDR 114 — это пауэр-круизер c мощным двигателем Milwaukee-Eight® 114. Мотоцикл получил новый алюминиевый маятник задней подвески, алюминиевый подрамник, легкосплавные колеса и композитные крылья, позволившие максимально улучшить динамику и управляемость. Прочное и жесткое шасси Softail с компонентами подвески премиум-класса дают возможность мотоциклу демонстрировать высокую маневренностью на виражах пригородных шоссе и в городских пробках: у FXDR 114 больший угол крена, чем у любой другой модели семейства Softail.
Спортивный характер FXDR 114 выдает дрегстерный дизайн: низкий обтекатель, укороченное заднее крыло и седло-соло. Форма заднего крыла подчеркивает массивность 240-мм задней шины. Оно крепится к элементам подвески и двигается вместе с колесом и потому практически не заметно, когда FXDR 114 находится в движении.
МОТОЦИКЛЫ СЕМЕЙСТВ TOURING И TRIKE 2019 МОДЕЛЬНОГО ГОДА. Harley-Davidson продолжает совершенствовать свои модели семейств Touring и Trike.
Новая информационно-развлекательная система Boom! Box™ GTS разработана специально для мотоциклов, и поддерживает технологию Apple CarPlay и распознавание речи. По своему дизайну, принципу действия и функционалу не уступает новейшим смартфонам и планшетам, но при этом отличается высокой надежностью.
Новая тормозная система Reflex Linked на трайках Harley-Davidson Tri-Glide Ultra и Freewheeler теперь включает в себя антиблокировочную систему (ABS), противобуксовочную систему (TCS), систему курсовой устойчивости (DSCS) и электронную функцию динамического распределения тормозного усилия между передним и задними тормозными механизмами.
Новые компоненты подвески премиум-класса для мотоциклов Harley-Davidson Touring существенно повышают плавность хода Tri-Glide Ultra и Freewheeler 2019 и дают возможность простой регулировки преднатяга амортизатора.
Отдельные мотоциклы Harley-Davidson Touring и Trike 2019 модельного года будут оснащаться двигателем Milwaukee-Eight 114. Это самый мощный и объемный двигатель, устанавливаемый на серийные мотоциклы Harley-Davidson c хорошей динамикой.
Harley-Davidson® Custom Vehicle Operations™ (CVO) 2019 МОДЕЛЬНОГО ГОДА
Мотоциклы получили мощный двигатель Milwaukee-Eight® 117 (устанавливается исключительно на модели CVO), и новую информационно-развлекательную систему Boom!™ Box GTS, которая входит в базовую комплектацию всех мотоциклов CVO™ 2019 модельного года.
CVO™ Limited
Роскошь, исключительные ездовые характеристики, широкие эксплуатационные возможности и стиль. Модели CVO Limited — это максимально возможный комфорт в дальних поездках.
CVO™ Street Glide®
Трендовый кастом-бэггер с характеристиками настоящего хот-рода.
CVO™ Road Glide®
Характерный агрессивный стиль и высокий уровень комфорта в дальних поездках.
Источник: Пресс-офис Harley-Davidson в России и СНГ
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