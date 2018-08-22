Ещё
Volkswagen Golf получил улучшенный мотор
Далее:
Читайте также:
Ещё

Volkswagen Golf получил улучшенный мотор 

Daily-Motor 22 августа 2018
Фото: Daily-Motor
Автомобиль модели Volkswagen Golf является одним из самых популярных на современном рынке с самого его появления в продажах. Производитель, учитывая интерес пользователей, выпустил далеко не одну модификацию этой модели. Не менее популярна машина и среди любителей тюнинга. Так, тюнеры SAR-Turbotechnik и MTR-Performance решили продемонстрировать своё видение современного Golf.
Изюминкой обновлённого автомобиля стал пятицилиндровый мотор с отдачей в четыре сотни лошадиных сил, объём которого составляет 2.5 литра. Отметим, что у стокового автомобиля мотор имеет отдачу на сотню лошадиных сил меньше.
Однако, после неофициальной презентации обновлённого автомобиля, тюнеры решили не останавливаться на достигнутом и установили в конструкцию новую спортивную выпускную систему, а также систему впуск холодного воздуха. В результате мощность мотора тривиального автомобиля возросла до 600 лошадиных сил. До первой сотни в такой комплектации машина может добраться всего за три секунды, тогда как для того, чтобы на спидометре высветилось значение в 200 километров в час, понадобится менее 10 секунд.
Daily-Motor: последние новости
Mitsubishi анонсировала старт продаж в РФ минивэна XPander «АвтоВАЗ» опубликовал тизер новой Lada XRay Cross Новые подробности про SSC Tuatara
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Китайцы» завоевывают авторынок России3
Топ самых глупых аксессуаров для машин1
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре15
Представлен первый в мире складной автомобиль
Составлен ТОП-5 лучших электрических кроссоверов
Видео
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
02:35
Водка для судьи: ВС разберется в странном деле
ДТП Статьи
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
00:33
Убойная трава: новый поворот в ДТП с беременной
ДТП
00:35
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение