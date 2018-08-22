Volkswagen Golf получил улучшенный мотор

Автомобиль модели Volkswagen Golf является одним из самых популярных на современном рынке с самого его появления в продажах. Производитель, учитывая интерес пользователей, выпустил далеко не одну модификацию этой модели. Не менее популярна машина и среди любителей тюнинга. Так, тюнеры SAR-Turbotechnik и MTR-Performance решили продемонстрировать своё видение современного Golf.

Изюминкой обновлённого автомобиля стал пятицилиндровый мотор с отдачей в четыре сотни лошадиных сил, объём которого составляет 2.5 литра. Отметим, что у стокового автомобиля мотор имеет отдачу на сотню лошадиных сил меньше.

Однако, после неофициальной презентации обновлённого автомобиля, тюнеры решили не останавливаться на достигнутом и установили в конструкцию новую спортивную выпускную систему, а также систему впуск холодного воздуха. В результате мощность мотора тривиального автомобиля возросла до 600 лошадиных сил. До первой сотни в такой комплектации машина может добраться всего за три секунды, тогда как для того, чтобы на спидометре высветилось значение в 200 километров в час, понадобится менее 10 секунд.