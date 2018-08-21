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«Стелла» пополнила гараж администрации Волгоградской области дюжиной новеньких «Toyota Camry»
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«Стелла» пополнила гараж администрации Волгоградской области дюжиной новеньких «Toyota Camry» 

v1.ru 21 августа 2018
Фото: v1.ru
Исполнительная дирекция администрации Волгоградской области купила 12 новых «Toyota Camry» чёрного, серебристого и тёмно-синего цветов за 22 676 371 рублей.
Все машины выпущены с конвейера в этом году
— В конкурсе на поставку автомобилей для нужд региональной администрации победила ООО «Стелла», — сообщили V1.ru в Исполнительной дирекции региональной администрации. — Компания предложила наименьшую цену среди конкурентов. Заявки также подавали ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ХЕНДЭ КМВ» и ООО «Кунцево АТ». Но предложенные ими цены значительно превышали сумму, заявленную «Стеллой» — 22 676 371 рублей 20 копеек.
Максимальная цена контракта составляла почти 24 миллиона рублей, но победивший поставщик скинул цену почти на полтора миллиона.
О расширении автопарка администрации региона стало известно в начале июле. В требованиях к иностранным автомобилям указывалось обязательное их производство в текущем году.
— Необходимы автомобили со встроенной автоматической коробкой передач 2018 года выпуска с пробегом не более 20 километров, — отмечалось в техническом задании. — Ёмкость баков закупаемых автомобилей не менее 60 литров.
Сегодня автопарк областных чиновников пополнился четырьмя чёрными, шестью серыми и двумя тёмно-синими «Toyota Camry»
Безопасность госслужащих обеспечит антипробуксовочная система и специальные конструкции передних сидений, снижающие вероятность травмы шеи, а также система распределения тормозного усилия.
Также в требования к начинке автомобилей входит усилитель экстренного торможения, система курсовой устойчивости, антиблокировочная система тормозов, система мониторинга слепых зон, центральный замок с дистанционным управлением, солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей и система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального оповещения.
Новенькие автомобили доставлены в гараж областной администрации на улице Скосырева, 8.
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