«Стелла» пополнила гараж администрации Волгоградской области дюжиной новеньких «Toyota Camry»

Исполнительная дирекция администрации Волгоградской области купила 12 новых « Toyota Camry» чёрного, серебристого и тёмно-синего цветов за 22 676 371 рублей.

Все машины выпущены с конвейера в этом году

— В конкурсе на поставку автомобилей для нужд региональной администрации победила ООО «Стелла», — сообщили V1.ru в Исполнительной дирекции региональной администрации. — Компания предложила наименьшую цену среди конкурентов. Заявки также подавали ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ХЕНДЭ КМВ» и ООО «Кунцево АТ». Но предложенные ими цены значительно превышали сумму, заявленную «Стеллой» — 22 676 371 рублей 20 копеек.

Максимальная цена контракта составляла почти 24 миллиона рублей, но победивший поставщик скинул цену почти на полтора миллиона.

О расширении автопарка администрации региона стало известно в начале июле. В требованиях к иностранным автомобилям указывалось обязательное их производство в текущем году.

— Необходимы автомобили со встроенной автоматической коробкой передач 2018 года выпуска с пробегом не более 20 километров, — отмечалось в техническом задании. — Ёмкость баков закупаемых автомобилей не менее 60 литров.

Сегодня автопарк областных чиновников пополнился четырьмя чёрными, шестью серыми и двумя тёмно-синими «Toyota Camry»

Безопасность госслужащих обеспечит антипробуксовочная система и специальные конструкции передних сидений, снижающие вероятность травмы шеи, а также система распределения тормозного усилия.

Также в требования к начинке автомобилей входит усилитель экстренного торможения, система курсовой устойчивости, антиблокировочная система тормозов, система мониторинга слепых зон, центральный замок с дистанционным управлением, солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей и система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального оповещения.

Новенькие автомобили доставлены в гараж областной администрации на улице Скосырева, 8.