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Ателье Fab Design обновило кузовной обвес Mercedes-Benz G500 4×4²
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Ателье Fab Design обновило кузовной обвес Mercedes-Benz G500 4×4² 

Car.ru 22 августа 2018
Фото: Car.ru
«Мачо» среди внедорожников — Mercedes-Benz G500 4×4 часто становится объектом для работы тюнеров, не обошли его вниманием и специалисты ателье Fab Design, «пошив новый костюм».
Швейцарские тюнеры соорудили обновленный кузовной обвес, который включил иные бамперы в задней и передней части, арки колес с расширителями, в боковые юбки интегрировали выхлоп, также поменялся капот и светодиодные ДХО на крыше.
Все обновления очень гармонично вплелись в общий экстерьер Mercedes-Benz G500 4×4.
Как объяснили тюнеры, кузовной комплект может быть изготовлен из композита или углеволокна.
Клиенты ателье Fab Design могут сменить логотип баварского бренда на решетке радиатора шильдиком тюнера, а также полностью уникализировать внутреннюю отделку салона, выбрав для нее кожу, алькантару или карбон.
Техническая часть внедорожника осталась без изменений и под капотом по-прежнему 4,0-литровый V8 с турбонадувом, мощностью 422 «лошадей» и крутящим моментом 610 Нм.
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