Ателье Fab Design обновило кузовной обвес Mercedes-Benz G500 4×4²

«Мачо» среди внедорожников — Mercedes-Benz G500 4×4 часто становится объектом для работы тюнеров, не обошли его вниманием и специалисты ателье Fab Design, «пошив новый костюм».

Швейцарские тюнеры соорудили обновленный кузовной обвес, который включил иные бамперы в задней и передней части, арки колес с расширителями, в боковые юбки интегрировали выхлоп, также поменялся капот и светодиодные ДХО на крыше.

Все обновления очень гармонично вплелись в общий экстерьер Mercedes-Benz G500 4×4.

Как объяснили тюнеры, кузовной комплект может быть изготовлен из композита или углеволокна.

Клиенты ателье Fab Design могут сменить логотип баварского бренда на решетке радиатора шильдиком тюнера, а также полностью уникализировать внутреннюю отделку салона, выбрав для нее кожу, алькантару или карбон.

Техническая часть внедорожника осталась без изменений и под капотом по-прежнему 4,0-литровый V8 с турбонадувом, мощностью 422 «лошадей» и крутящим моментом 610 Нм.