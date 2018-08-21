Skoda празднует 1 000 000 выпущенных SUV — они повсюду!

В 2009 году чешская компания Skoda запрыгнула в набирающий скорость поезд класса SUV и выпустила в свет своего первенца — кроссовер Yeti. Модель оказалась настолько популярной, что к концу своего жизненного цикла в 2017 году была произведена в количестве 684500 экземпляров.

Сменщик компактной модели Skoda Karoq также начал весьма неплохо и уже распродан тиражом 87800 экземпляров, но ему далеко до флагманского Skoda Kodiaq , нашедшему пристанище в домах 215700 клиентов. Плюс, в запасе у производителя имеется только начинающий свой путь к славе китайский Skoda Kamiq, набравший 12000 предзаказов и грозящий переметнуться на другие рынки, включая Россию.

Если сложить все продажи по всем внедорожным моделям Skoda, то окажется, что компания только что перешагнула рубеж в 1 миллион проданных SUV. Юбилейной моделью оказался сошедший со стапелей завода в чешском городе Квасины кроссовер Skoda Karoq в комплектации Ambition с 1.5-литровым 150-сильным мотором под капотом, работающим в паре с роботизированной коробкой передач DSG. Но производством паркетников Skoda занимаются не только в Чехии, но и в Китае, а также в России.