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Skoda празднует 1 000 000 выпущенных SUV — они повсюду!
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Skoda празднует 1 000 000 выпущенных SUV — они повсюду! 

Allroader.ru 21 августа 2018
Фото: Allroader.ru
В 2009 году чешская компания Skoda запрыгнула в набирающий скорость поезд класса SUV и выпустила в свет своего первенца — кроссовер Yeti. Модель оказалась настолько популярной, что к концу своего жизненного цикла в 2017 году была произведена в количестве 684500 экземпляров.
Сменщик компактной модели Skoda Karoq также начал весьма неплохо и уже распродан тиражом 87800 экземпляров, но ему далеко до флагманского Skoda Kodiaq, нашедшему пристанище в домах 215700 клиентов. Плюс, в запасе у производителя имеется только начинающий свой путь к славе китайский Skoda Kamiq, набравший 12000 предзаказов и грозящий переметнуться на другие рынки, включая Россию.
Если сложить все продажи по всем внедорожным моделям Skoda, то окажется, что компания только что перешагнула рубеж в 1 миллион проданных SUV. Юбилейной моделью оказался сошедший со стапелей завода в чешском городе Квасины кроссовер Skoda Karoq в комплектации Ambition с 1.5-литровым 150-сильным мотором под капотом, работающим в паре с роботизированной коробкой передач DSG. Но производством паркетников Skoda занимаются не только в Чехии, но и в Китае, а также в России.
В руководстве головной корпорации Volkswagen явно не разочарованы достижениями своей чешской «дочки», поэтому уже одобрили запуск в серию очередного члена SUV-семейства бренда Skoda Vision X, который предстанет перед публикой в марте 2019 года на Женевском автосалоне. Этот субкомпактный кросс займет позицию начальной модели в ассортименте производителя. С другой же стороны линейки появится флагманский Kodiaq RS, являющийся самым быстрым семиместным кроссовером на Нюрбургринге.
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