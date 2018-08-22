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Покупатели потратили на люксовые машины в июле почти 4 млрд рублей
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Покупатели потратили на люксовые машины в июле почти 4 млрд рублей 

«Автостат Инфо» 22 августа 2018
Покупатели потратили на люксовые машины в июле почти 4 млрд рублей Из исследования «Автостат Инфо» стало известно, что в июле 2018 года расходы российских покупателей на люксовые машины и спорткупе (сегмент F+S) составили 3,91 млрд рублей. С января по июль включительно россияне потратили на такие автомобили 32,6 млрд рублей.
Наше исследование показало, что наибольший оборот в сегменте машин класса «люкс» в июле этого года принес Mercedes-Benz S-Класса. В отчетный период эта модель разошлась на рынке РФ в количестве 148 ед. и принесла выручку в размере 1,27 млрд рублей. Второе место по доходности в этом сегменте занимает BMW 7-Серии, объем продаж которой в прошлом месяце составил 102 ед. С продажи такого количества машин была получена выручка в размере 557 млн рублей. На третьем месте с солидным отставанием от своих «одноклассников» находится Porsche Panamera. Объем реализации этой модели составил 41 ед. в июле этого, а оборот их реализации — 340 млн рублей. Еще два места в топ-5 самых доходных люксовых автомобилей достались BMW 6-Серии GT и Audi A5. С продажи машин модели BMW 6-Серии GT (реализовано 84 авто) была получена выручка в размере 299 млн рублей, а с реализации Audi A5 — 179 млн рублей (при продажах в 64 ед.).
Продажи на рынке люксовых авто в России в июле этого года сократились, согласно данным «Автостат Инфо», незначительно, на 0,3% в годовом сравнении, и составили 633 ед. авто против 635 машин, проданных годов ранее.
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