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Составлен топ-10 самых популярных в мире кроссоверов
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Составлен топ-10 самых популярных в мире кроссоверов 

ТК «Звезда» 24 августа 2018
Фото: ТК «Звезда»
В первую десятку рейтинга попали кроссоверы Mazda CX-5, Nissan Rogue, а также KIA Sportage, Haval H6, Chevrolet Equinox.
Автоэксперты опубликовали рейтинг самых продаваемых кроссоверов в мире.
Автомобиль Toyota RAV4 возглавил рейтинг. За полгода было реализовано около 409 тысяч машин данной модели, это самый высокий показатель. На второй позиции — Volkswagen Tiguan с продажами в 405,1 тысячи машин.
Тройку лидеров замкнула машина Honda CR-V — за полгода было продано 337,8 тысячи таких кроссоверов. Об этом сообщает агентство «Автостат».
На четвертом месте в рейтинга находится «кореец» Hyundai Tucson, за шесть месяцев этого года продали 279,2 тысячи этих автомобилей. Пятое место досталось кроссоверу Nissan Qashqai. За указанный период было реализовано 272,1 тысячи машин.
Также в первую десятку рейтинга попали кроссоверы Mazda CX-5, Nissan Rogue, а также KIA Sportage, Haval H6, Chevrolet Equinox.
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