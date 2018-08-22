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Раскрыт интерьер обновленной Lada Granta
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Раскрыт интерьер обновленной Lada Granta 

Motor.ru 22 августа 2018
Фото: Motor.ru
В Сети появились изображения интерьера обновленного семейства Lada Granta. Слайды из презентации опубликованы сообществом Lada Granta FL клуб во ВКонтакте.
Судя по снимкам, интерьер почти в точности копирует салон «Калины». Различаются лишь декоративные вставки и приборная панель (ее рассекретили в начале августа). Кроме того, у «Гранты» появились декоративные Х-образные вставки в районе воздуховодов на центральной консоли.
Дизайн экстерьера всех автомобилей семейства Lada Granta показали в середине августа. От предшественников автомобили отличаются дизайном передка в фирменном «Х-стиле» и боковыми зеркалами с повторителями поворотников.
Ожидается, что техническая начинка «Гранты» не поменяется. Сейчас модель предлагается с 1,6-литровыми моторами мощностью 87, 98 и 106 сил. Также доступен 114-сильный двигатель, который устанавливается на модификацию Sport. Коробки — пятиступенчатая «механика» или четырехдиапазонный «автомат».
Премьера обновленного семейства состоится на Московском автосалоне.
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