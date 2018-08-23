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Opel представил электрический концепт-кар с новым фирменным дизайном
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Opel представил электрический концепт-кар с новым фирменным дизайном 

Популярная механика 23 августа 2018
Фото: Популярная механика
В начале августа мы писали о первом тизере концепт-кара Opel GT X Experimental, который, как сообщалось, получил новый фирменный дизайн компании. Теперь же Opel полноценно представила прототип.
Концепт представляет собой электрокроссовер: его длина равна 4 063 миллиметрам, ширина — 1 830 мм, высота с антенной — 1 528 мм; машина оснащена 17-дюймовыми колесными дисками. Мощность электрической силовой установки Opel не раскрывает; при этом концепт-кар, как передает Motor1, оборудован компактной литий-ионной батареей нового поколения емкостью 50 киловатт-часов. Как сообщается, GT X Experimental оснащен функциями автопилота 3-го уровня (машина может двигаться в автономном режиме, однако водитель должен быть готов в любой момент взять управление на себя).
Отмечается, что концепт электрокроссовера получил новый фирменный дизайн Opel. Одна из его особенностей — так называемый Vizor: панель в передней части машины, которая содержит, в частности, логотип компании и головные фары. Еще одна важная часть нового дизайнерского языка — Opel Compass: две условных оси в передней части машины, центр пересечения которых — логотип Opel; север и юг заданы центральной «складкой» капота и выштамповкой на бампере соответственно, а запад и восток — стреловидными головными фарами.
Интерьер концепт-кара минималистичный: Opel описывает такой подход «визуальной и цифровой детоксикацией». В салоне можно заметить один большой дисплей, объединяющий приборную панель и информационно-развлекательную систему, а также два небольших экрана, на которые выводится изображение с боковых камер (работающих в роли зеркал).
Как отмечалось ранее, новый дизайнерский язык, демонстрируемый GT X Experimental, автомобили Opel получит к середине 2020-х годов.
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