Ford раскрывает европейскую версию Ranger Raptor

Новый Ford Ranger Raptor официально дебютировал в Европе на ежегодной международной выставке компьютерных игр Gamescom 2018.

Разработанный Ford Performance, первый в истории Ranger Raptor нацелен на любителей внедорожников. Автомобиль использует преимущества полноразмерного F-150 Raptor и комплектуется 2,0-литровым четырехцилиндровым дизельным двигателем EcoBlue, обеспечивающим 210 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Агрегат соединятся с десятиступенчатой автоматической коробкой передач, используемой в Ford F-150 Raptor.

Для обеспечения отличного восприятия бездорожья, Ford Ranger Raptor дополнен амортизаторами Fox с сопротивлением, чувствительным к положению, а также пересмотренной подвеской и модернизированной тормозной системой с двухпоршневыми передними суппортами и 332 миллиметровыми тормозными дисками спереди и сзади. Для 17-дюймовых легкосплавных дисков был разработан специальный набор внедорожных шин BF Goodrich 285/70. Для автомобиля предлагается шесть режимов езды: Normal, Sport, Grass/Gravel/Snow, Mud/Sand, Rock и Baja. Внутри Ranger Raptor располагаются специальные сидения, предназначенные для высокоскоростных внедорожных передвижений, а также синяя строчка, кожаные акценты и отличительное рулевое колесо. «Новый Ranger Raptor предоставляет все инструменты, которые может запросить любитель острых ощущений», — сказал Лео Рекс, директор Ford Performance. «Как мотокросс-байк, снегоход и квадроцикл в одном — это идеальный пикап для приключений».