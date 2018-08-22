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Раритетный Mercedes продают за 1,29 млн рублей на Юла Авто
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Раритетный Mercedes продают за 1,29 млн рублей на Юла Авто 

Car.ru 22 августа 2018
Фото: Car.ru
На Юла Авто появилось объявление о продаже старого, но невероятно привлекательного Mercedes.
Речь про уникальный экземпляр — автомобиль Mercedes Benz V170 в кузове хэтчбек. Хотя в заглавии на «Юле» указано другое: Mercedes-Benz W136, седан 4 дв. Впрочем, мы покопались в истории модели и обнаружили, что оба варианта правильны. Просто второй — это внутренний индекс.
Продавец сообщает, что машина в прекрасном состоянии, на бодром ходу. Всё исправно работает. Раритетная КОНФЕТКА!
О технических характеристиках и моторе несколько запутал составитель объявления. Сначала написано, что двигатель — бензин / 1.7 л, мощность 38 л.с. И тут же другая информация — про объём двигателя 2300 и 106 л.с. Точно не знаем и про коробку. Такая же путаница — сначала пишется про «механику», а потом уже слово «автомат» проскакивает.
Зато сведения о ценнике в подтверждениях дополнительных не нуждаются — 1 290 000 рублей.
Источник: Юла Авто
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