Самолеты могут не только летать, но и ездить 

В мире автомобилей регулярно появляются удивительные произведения рук талантливых мастеров, но, сколько бы ни прошло времени, все равно несколько раз в год находятся экземпляры, которые по-настоящему удивляют и заставляют взглянуть на индустрию тюнинга с новой стороны. Мы не раз видели, как на автомобили устанавливают реактивные двигатели, но мы никогда не видели, как самолет превращается в автомобиль. Познакомьтесь с Limo-Jet. Этот агрегат создан компанией Jetsetter из Иллинойса и несколько дней назад он был представлен публике в Далласе на выставке мобильной электроники KnowledgeFest. Идея возникла еще в 2006 году у Дэна Харриса и Френка ДиАнджело, с тех пор прошло уже немеряно времени, и проект был завершен совсем недавно. Причем этот четырехколесный самолет имеет право ездить по дорогам общего пользования. Это не просто самолет с четырьмя колесами, а настоящий лимузин с кучей сидений, подсветкой и музыкой — все, что нужно для настоящей развеселой свадьбы. Спереди — одно место для пилота, точнее — водителя, с кучей мониторов, которые, судя по всему, помогают ему контролировать этот не совсем габаритный автомобиль. Для входа и выхода используется только одна боковая дверь — все же дух частного самолета сохранен. Снаружи фюзеляж окрашен в красный металлик, а в корпуса двигателей встроена подсветка, чтобы ночью это смотрелось как можно более эффектнее. Поскольку использование настоящих реактивных двигателей помешало бы разрешению для дорог общего пользования, в движение автомобиль приводится двигателем V8 пока неизвестного происхождения.