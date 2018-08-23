FAW раскрыл новее подробности о новом кроссовере Besturn T77

Вскоре очередной «паркетник» пополнит модельный ряд китайского автопроизводителя FAW , который официально рассказал о некоторых особенностях грядущей модели Besturn T77.

По словам представителей FA, кроссовер под индексом Т77 станет самым дорогим в линейке Besturn.

Впервые концепт будущего флагмана был показан в Париже, весной 2018 году.

В салоне прослеживается фирменный стиль FAW: роскошная цифровая панель с крупногабаритным сенсором, при этом водителю будет открыт доступ сразу к прем виртуальным помощникам.

Предполагается, что «сердцем» Besturn T77 станет 1,2-литровый агрегат силой в 145 «лошадки».

Новому кроссу Besturn T77 доступен только передний привод, стоимость новинки начнется от 1,276 млн рублей.

На сегодняшний день FAW в России представлен лишь моделью Besturn Х80.