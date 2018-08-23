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FAW раскрыл новее подробности о новом кроссовере Besturn T77
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FAW раскрыл новее подробности о новом кроссовере Besturn T77 

Car.ru 23 августа 2018
Фото: Car.ru
Вскоре очередной «паркетник» пополнит модельный ряд китайского автопроизводителя FAW, который официально рассказал о некоторых особенностях грядущей модели Besturn T77.
По словам представителей FA, кроссовер под индексом Т77 станет самым дорогим в линейке Besturn.
Впервые концепт будущего флагмана был показан в Париже, весной 2018 году.
В салоне прослеживается фирменный стиль FAW: роскошная цифровая панель с крупногабаритным сенсором, при этом водителю будет открыт доступ сразу к прем виртуальным помощникам.
Предполагается, что «сердцем» Besturn T77 станет 1,2-литровый агрегат силой в 145 «лошадки».
Новому кроссу Besturn T77 доступен только передний привод, стоимость новинки начнется от 1,276 млн рублей.
На сегодняшний день FAW в России представлен лишь моделью Besturn Х80.
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