Названа рублевая цена самого мощного пикапа Mercedes-Benz X-Class

Компания Mercedes-Benz назвала цену самой мощной модификации пикапа X-Class с трехлитровыми дизельным V6 — X 350d 4Matic. Прием заказов на новинку начнется в следующем месяце, первые поставки запланированы на конец осени. Машину предложат в двух версиях по цене от 3 875 000 рублей.

Отдача «шестерки», оснащенной турбонагнетателем с изменяемой геометрией, составляет 258 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с семиступенчатой автоматической трансмиссией 7G-Tronic Plus. С нуля до 100 километров в час пикап может разгоняться за 7,5 секунды. Максимальная скорость — 205 километров в час.

Полный привод 4Matic по умолчанию распределяет тягу между осями в пропорции 40:60 в пользу задней оси, есть блокировка межосевого дифференциала и понижающая передача. В качестве опции для X-Class доступен задний дифференциал со 100-процентной блокировкой.

В список базового оснащения Mercedes-Benz X 350 d 4Matic входят семь подушек безопасности, система стабилизации при движении с прицепом, светодиодная головная оптика, двухзонный климат-контроль, система бесключевого доступа, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков.

В зависимости от версии интерьер топового X-Class может быть отделан черной тканью, сочетанием искусственной кожи и микрофибры, а также натуральной кожей черного или коричневого цвета.

Сейчас Mercedes-Benz X-Class предлагается в версиях X 220d 4Matic и X 250d 4Matic, оснащенных дизельными двигателями мощностью 163 и 190 лошадиных сил соответственно. Младший агрегат сочетается с шестиступенчатой «механикой», старший — семидиапазонным «автоматом». Цена — от 2 899 000 рублей.