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Стало известно, каким будет салон мощного седана «Лада Веста Спорт»
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Стало известно, каким будет салон мощного седана «Лада Веста Спорт» 

Wroom.ru 22 августа 2018
Фото: Wroom.ru
АвтоВАЗ опубликовал изображения интерьера серийного седана "Лада Веста Спорт". В июле был рассекречен внешний облик новой версии модели, но дизайн салона машины тольяттинцы тогда не показали.
Интерьер «заряженного» седана отличается от стандартной «Весты» материалами отделки. Вместо светлой обивки потолка и стоек кузова — чёрная, на дверях и передней панели появились декоративные вставки под углепластик, а дефлекторы обдува теперь не серебристые, а чёрные. У приборов «Весты Спорт» красная подсветка вместо белой у обычного седана.
Передние сиденья — новые, с отделкой искуственной кожей и замшей, интегрированными подголовниками, развитой боковой поддержкой и красными декоративными вставками.
Как ранее сообщал сайт Wroom.ru, седан «Лада Веста Спорт» получил 1,8-литровый мотор, форсированный до 145 л. с., новую коробку передач, модернизированные подвески, изменённые настройки рулевого управления и усиленные тормоза. Внешне машину можно отличить по новым бамперам, накладкам на порогах и спойлере на крышке багажника.
Премьера модели состоится на Московском автосалоне, который откроется 29 августа. Цены объявят позднее, но, скорее всего, спортивная версия седана будет стоить 850–900 тысяч рублей.
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