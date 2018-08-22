Стало известно, каким будет салон мощного седана «Лада Веста Спорт»

АвтоВАЗ опубликовал изображения интерьера серийного седана " Лада Веста Спорт". В июле был рассекречен внешний облик новой версии модели, но дизайн салона машины тольяттинцы тогда не показали.

Интерьер «заряженного» седана отличается от стандартной «Весты» материалами отделки. Вместо светлой обивки потолка и стоек кузова — чёрная, на дверях и передней панели появились декоративные вставки под углепластик, а дефлекторы обдува теперь не серебристые, а чёрные. У приборов «Весты Спорт» красная подсветка вместо белой у обычного седана.

Передние сиденья — новые, с отделкой искуственной кожей и замшей, интегрированными подголовниками, развитой боковой поддержкой и красными декоративными вставками.

Как ранее сообщал сайт Wroom.ru, седан «Лада Веста Спорт» получил 1,8-литровый мотор, форсированный до 145 л. с., новую коробку передач, модернизированные подвески, изменённые настройки рулевого управления и усиленные тормоза. Внешне машину можно отличить по новым бамперам, накладкам на порогах и спойлере на крышке багажника.

Премьера модели состоится на Московском автосалоне, который откроется 29 августа. Цены объявят позднее, но, скорее всего, спортивная версия седана будет стоить 850–900 тысяч рублей.

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