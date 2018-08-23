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Кроссовер Volvo XC40 получит новый трехцилиндровый двигатель
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Кроссовер Volvo XC40 получит новый трехцилиндровый двигатель 

Car.ru 23 августа 2018
Фото: Car.ru
В силовую линейку модели Volvo XC40 производитель включил новый 3-цилиндровый мотор объемом 1,5 литра.
Трехцилиндровый агрегат стал первым в истории шведской марки и полуторалитровый движок окажется базой для кроссовера XC40.
Новый двигатель является одной из версий моторного ряда Volvo Drive-E и его производительность достигает 156 лошадиных сил.
В компании с силовым агрегатом будет трудиться 6-скоросная МКПП, а разгон до заветной «сотни» кроссовер будет совершать за 9,4 секунд.
Как уже сообщалось ранее, «паркетник» Volvo XC40 в будущем станет первым в серии целиком электрических авто от шведского бренда.
Напомним, что производитель намерен в будущем полностью отказаться от ДВС в пользу электричества, но при этом «тележка» SPA, на которой базируется сити-кросс, предназначена как для электрики, так и для гибридов и для ДВС.
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