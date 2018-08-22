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Объявлены рублевые цены на самый мощный Mercedes X-Class
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Объявлены рублевые цены на самый мощный Mercedes X-Class 

Авторамблер 22 августа 2018
Фото: Авторамблер
В конце осени в России стартуют продажи новой модификации премиального пикапа.
Как сообщает пресс-служба Mercedes, новинка будет доступна с шестицилиндровым турбодизелем объемом 3 литра с отдачей в 258 л.с. — это наиболее мощная версия в линейке. Мотор сочетается с 7-диапазонным «автоматом».
Модификация Mercedes X350d 4Matic набирает первую «сотню» за 7,5 секунды и потребляет 9 литров топлива на 100 километров пути. За такой пикап покупателям придется заплатить 3 875 000 рублей. Для сравнения, самый доступный вариант X-Class с базовым силовым агрегатом объемом 2,4 литра мощностью 163 л.с. стоит от 2,9 млн рублей.
Напомним, Mercedes X-Class базируется на одной платформе с Nissan NP300 Navara и Renault Alaskan. Ранее в Сети были опубликованы фотографии пикапа, «доработанного» тюнинг-ателье Brabus.
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