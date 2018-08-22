Объявлены рублевые цены на самый мощный Mercedes X-Class

В конце осени в России стартуют продажи новой модификации премиального пикапа.

Как сообщает пресс-служба Mercedes, новинка будет доступна с шестицилиндровым турбодизелем объемом 3 литра с отдачей в 258 л.с. — это наиболее мощная версия в линейке. Мотор сочетается с 7-диапазонным «автоматом».

Модификация Mercedes X350d 4Matic набирает первую «сотню» за 7,5 секунды и потребляет 9 литров топлива на 100 километров пути. За такой пикап покупателям придется заплатить 3 875 000 рублей. Для сравнения, самый доступный вариант X-Class с базовым силовым агрегатом объемом 2,4 литра мощностью 163 л.с. стоит от 2,9 млн рублей.