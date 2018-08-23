Ещё
«Треугольная» Hyundai Elantra получила двигатель нового семейства
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Треугольная» Hyundai Elantra получила двигатель нового семейства 

Motor.ru 23 августа 2018
Фото: Motor.ru
Компания Hyundai представила обновленный седан Elantra в спецификации для южнокорейского рынка. В отличие от машин для США модель комплектуется 1,6-литровым «атмосферником» семейства Smart Stream, дебютировавшем на Kia Cerato. Новая «треугольная» стилистика и набор систем безопасности аналогичны американским автомобилям.
Гамма двигателей обновленной Hyundai Elanta состоит из атмосферного мотора, турбированного агрегата 1.6 T-GDi мощностью 204 лошадиных силы, 136-сильного дизеля и 120-сильного мотора, работающего она сжиженном газе. Все агрегата сочетаются с шестиступенчатой «механикой», для машин с атмосферным мотором и агрегатом на газе доступен шестидиапазонный «автомат», с дизелем и турбомотором — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.
Седан получил систему предупреждения о боковом трафике сзади и систему безопасного выхода, а также функцию SoundHound, помогающую распознавать музыку.
На дебютировавшей ранее «Элантре» для североамериканского рынка линейка моторов осталась без изменений: двухлитровый «атмосферник» мощностью 149 лошадиных сил и два турбомотора объемом 1,4 и 1,6 литра (130 и 204 силы соответственно). В зависимости от двигателя и исполнения обновленный седан может комплектоваться шестиступенчатой «механикой», «автоматом» или семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.
Motor.ru: последние новости
Lada XRay Cross получит ручку для превращения во «внедорожник» Раскрыта внешность самого экстремального Lamborghini Новый Kia Ceed GT: первое изображение
Комментарии  Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Китайцы» завоевывают авторынок России3
Топ самых глупых аксессуаров для машин1
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре15
Представлен первый в мире складной автомобиль
Составлен ТОП-5 лучших электрических кроссоверов
Видео
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
02:35
Водка для судьи: ВС разберется в странном деле
ДТП Статьи
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
00:33
Убойная трава: новый поворот в ДТП с беременной
ДТП
00:35
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение