Секреты переключения передач, которые экономят бензин

Экономичность автомобиля во многом зависима от коробки переключения передач. Грамотное обращение с ней позволит снизить расход топлива на 20-30%.

Механическая коробка передач дает водителю опцию регулировать уровень бензина буквально вручную. Посмотрите, как понимание устройства автомобиля помогает снизить расход бензина:

Автоматическая трансмиссия значительно облегчает вождение, зато требует больше топлива. Немного сэкономить можно и на ней:

Кроме того, стоит запомнить, что меньше всего топлива расходуется при показателях тахометра от 2 до 2,5 тыс.об/мин. Просто выбирайте передачу, чтобы оставаться в этих пределах.