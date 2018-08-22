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VW отзовет по всему миру сотни тысяч Tiguan и Touran
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Volkswagen Tiguan и Touran 2018 года подлежат отзыву 

Auto.Today 22 августа 2018
Фото: Autobild
Немецкий производитель запускает отзывную кампанию, затрагивающую все модели Tiguan и Touran, произведенные до 5 июля 2018 года. Изъятие автомобилей направлено на устранение недостатков, которые могут навредить безопасности водителя и пассажиров, сообщает Kfz-Betrieb.
Речь идет о всех 700 000 транспортных средств по всему миру, оснащенных дополнительной панорамной крышей и окружающим освещением. Дело в том, что световая панель, установленная в автомобилях, недостаточно хорошо изолирована и в случае попадания влаги может возникнуть короткое замыкание, которые в свою очередь спровоцирует возгорание. Только в Германии находится примерно 22 500 единиц Touran и 30 000 Tiguan. Владельцы могут пользоваться им до предстоящего оповещения, после которого необходимо будет направить модели в сервисные центры. На данный момент технические специалисты временно устраняют неисправность путем «отключения источника питания для панорамного светодиодного модуля люка» до того момента, пока производитель не сможет обеспечить безопасную работу функций.
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