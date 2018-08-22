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Тюнинг-ателье Novitec прокачало McLaren 720S
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Тюнинг-ателье Novitec прокачало McLaren 720S 

Auto.Today 22 августа 2018
Фото: Auto.Today
Специалисты из Novitec представили последнюю программу настройки для McLaren 720S, включающую несколько этапов: Level 1, Level 2 и Level 3.
Первые вариант обеспечивает увеличение мощности 4,0-литрового двигателя V8 до 773 лошадиных сил и 849 Нм крутящего момента — это незначительное увеличение отдачи на 52 л.с. и 78 Нм. Следующий Level 2 обеспечивает еще больше благодаря настройке двигателя и установке спортивной выхлопной системы из нержавеющей ткани — до 795 лошадиных сил и 878 Нм крутящего момента. В этой конфигурации автомобиль может ускоряться 0-100 км/ч за 2,7 секунды, 0-200 км/ч — за 7,5 секунды и достигать предельной скорости в 346 километров в час. И последнее, но не менее важное: третий этап разделяет показатели производительности McLaren 720S предыдущих настроек между собой и рассчитан на 780 лошадиных сил и 863 Нм крутящего момента. Помимо повышения мощности, Novitec предлагает широкий ассортимент компонентов из углеродного волокна, включая передний спойлер, боковые юбки и в качестве опции — колпачки зеркал и задний диффузор из карбона. Завершением спортивного облика служат кованные колесные диски, размером 20 и 21 дюймов спереди и сзади соответственно. Диски доступны в различных оттенках.
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