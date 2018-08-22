АвтоВАЗ рассекретил интерьер обновленной Lada Granta

Месяц назад АвтоВАЗ рассекретил фотографии обновленного седана « Лада Гранта », а неделю назад стало известно, как будут выглядеть машины в других типах кузова. Но вот интерьер до последнего был скрыт завесой тайны. Ее сняло вазовское видео, обнародованное буквально только что.

Из него становится ясно, что «Гранта» продолжит выпускаться с приборной панелью от «Калины». Она отличается прямоугольными центральными дефлекторами вентиляции и чуть иной стилистикой. Комбинация приборов абсолютно новая — с белой подсветкой и шкалами в стиле «Весты». Также изменилась форма рычага стояночного тормоза, появились другие, более удобные сиденья.

Переднюю часть «Гранты» рисовали с оглядкой на «Весту» и «Иксрей». Стиль, разработанный Стивом Маттиным, автомобилю подошел отлично. С кормы заметно изменился только седан. У него задний номер переехал с бампера на крышку багажника, что визуально «облегчило» кузов. У остальных типов кузова слегка переработали бампер, а вместо фирменной ладьи в овале на крышках багажников теперь красуется растянутая надпись «LADA».

Всю гамму обновленных «Грант» можно будет увидеть на Московском автосалоне, который открывается через неделю.