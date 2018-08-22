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АвтоВАЗ рассекретил интерьер обновленной Lada Granta
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АвтоВАЗ рассекретил интерьер обновленной Lada Granta 

CarClub 22 августа 2018
Фото: CarClub
Месяц назад АвтоВАЗ рассекретил фотографии обновленного седана «Лада Гранта», а неделю назад стало известно, как будут выглядеть машины в других типах кузова. Но вот интерьер до последнего был скрыт завесой тайны. Ее сняло вазовское видео, обнародованное буквально только что.
Из него становится ясно, что «Гранта» продолжит выпускаться с приборной панелью от «Калины». Она отличается прямоугольными центральными дефлекторами вентиляции и чуть иной стилистикой. Комбинация приборов абсолютно новая — с белой подсветкой и шкалами в стиле «Весты». Также изменилась форма рычага стояночного тормоза, появились другие, более удобные сиденья.
Переднюю часть «Гранты» рисовали с оглядкой на «Весту» и «Иксрей». Стиль, разработанный Стивом Маттиным, автомобилю подошел отлично. С кормы заметно изменился только седан. У него задний номер переехал с бампера на крышку багажника, что визуально «облегчило» кузов. У остальных типов кузова слегка переработали бампер, а вместо фирменной ладьи в овале на крышках багажников теперь красуется растянутая надпись «LADA».
Всю гамму обновленных «Грант» можно будет увидеть на Московском автосалоне, который открывается через неделю.
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