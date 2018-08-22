Opel показал концепцию GT X Experimental

После предварительного просмотра в начале этого месяца, компания Opel представила долгожданную концепцию GT X Experimental.

Разработанная для демонстрации нового языка дизайна брендов, принадлежащих PSA, GT X Experimental является автомобилем, имеющим смелый внешний вид и слегка прозрачную решетку радиатора, в которую идеально вписываются фары. Далее просматривается треугольный акцент, указывающий на логотип Opel/ Vauxhall , гладкий кузов и двери, открывающиеся навстречу друг другу.

Внутри четырехместной концепции GT X Experimental преобладает минималистический дизайн, а также тонкое рулевое колесо и массивный цифровой блок, включающий информационно-развлекательную систему. Компания достаточно сдержана в отношении технических характеристик, но Autocar говорит, что электрический автомобиль оснащается полуавтономными технологиями, литиево-ионным аккумулятором 50 кВтч, электрической силовой установкой и основывается на легкой платформе.

Автомобиль представляет собой стремление компании в отношении электрификации модельного ряда. Напоминаем, Opel/Vauxhall планирует до 2024 года представить электрическую версию каждой модели.