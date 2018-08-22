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Opel показал концепцию GT X Experimental
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Opel показал концепцию GT X Experimental 

Auto.Today 22 августа 2018
Фото: Auto.Today
После предварительного просмотра в начале этого месяца, компания Opel представила долгожданную концепцию GT X Experimental.
Разработанная для демонстрации нового языка дизайна брендов, принадлежащих PSA, GT X Experimental является автомобилем, имеющим смелый внешний вид и слегка прозрачную решетку радиатора, в которую идеально вписываются фары. Далее просматривается треугольный акцент, указывающий на логотип Opel/Vauxhall, гладкий кузов и двери, открывающиеся навстречу друг другу.
Внутри четырехместной концепции GT X Experimental преобладает минималистический дизайн, а также тонкое рулевое колесо и массивный цифровой блок, включающий информационно-развлекательную систему. Компания достаточно сдержана в отношении технических характеристик, но Autocar говорит, что электрический автомобиль оснащается полуавтономными технологиями, литиево-ионным аккумулятором 50 кВтч, электрической силовой установкой и основывается на легкой платформе.
Автомобиль представляет собой стремление компании в отношении электрификации модельного ряда. Напоминаем, Opel/Vauxhall планирует до 2024 года представить электрическую версию каждой модели.
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