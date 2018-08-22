Компания Mеrsеdes-Bеnz наконец объявили стоимость новой модели Х-Clаss.
Для российских автомобилистов теперь будет доступна версия, которая никогда не была представлена — Х350d 4Mаtic. Данная комплектация отличается от всех, которые до этого момента были на рынке.
X-Clаss презентовали ещё в начале лета 2018 года, но в начале авто имел в подкапотном пространстве двигатель на 2,4 литра, отдача которого 163, также и 190 «лошадей». Теперь версия будет намного мощнее.
Новый пикап оснащён трёхлитровым двигателем, который набирает первую «сотню» за семь в половиной секунд.
Стоимость, за которую желающие смогут купить авто начинается от 2 миллионов 899 тысяч, за топовую версию нужно будет выложить больше, около 3 миллионов 875 тысяч рублей. Продажа Mercedes-Benz X350d 4Matic стартует уже осенью 2018 года.