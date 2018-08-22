Появились новые подробности про FAW Besturn T77

Китайский автомобильный производитель опубликовал в сети первые фотографии своей очередной машины, которая должна пополнить ряды флагманов. Паркетник станет самым дорогим в линейке FAW Besturn.

Модель получила маркетинговое название T77. Её концептуальная модификация была впервые продемонстрирована ещё весной этого года в рамках профильного мероприятия в Пекине.

Интерьер автомобиля оформлен в стиле материнского бренда. В салоне красуется шикарная цифровая приборная доска, а в центре расположен крупный сенсорный экран, который предназначен для управления развлекательно-мультимедийной системами. Производитель уточнил, что водитель сможет воспользоваться одним из трёх предложенных виртуальных помощников.

Местные СМИ сообщают о том, что вероятнее всего паркетник будет укомплектован мотор с объёмом в 1.2 литра и отдачей в 143 лошадиные силы. Привод будет только передним. Предварительный ценник новинки стартует от 1 миллиона 276 тысяч рублей. Напомним, что в нашей стране автомобили данного бренда представлены только моделью Х80.