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Гиперкар Valkyrie от Aston Martin получит рекордный «атмосферник»
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Гиперкар Valkyrie от Aston Martin получит рекордный «атмосферник» 

Car.ru 23 августа 2018
Фото: Car.ru
Еще до появления основной информации о создании самого мощного гиперкара от Aston Martin было известно, что именно атмосферный двигатель V12 объемом 6,5 литров станет образующим фактором для создания модели. Правда, о мощности говорилось весьма приблизительно — «более тысячи».
Но недавно компания Cosworth раскрыла в Twitter главный секрет грядущего гибридного гиперкара Aston Martin Valkyrie — мощность «атмосферника» будет достигать 1 146 лошадиных сил.
Нужно отметить, что среди современных дорожных моделей авто самым мощным на сегодня является купе Ferrari 812 Superfast укомплектованный 6,5-литровым V12, но его производительность граничит на 800 «лошадках».
Как отмечают эксперты, даже если «атмосферник» британского гиперкара выдаст 1000 л.с., то эти показатели все равно будут признаны рекордными.
Правда есть версия, что Ferrari тоже готовит сюрприз в виде 812 Monza, но какова окажется скорость у итальянца, пока сведений нет.
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