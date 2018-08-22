Infiniti QX80 Luxe

Этим летом в России начались продажи обновлённого Infiniti QX80 . Мы взяли этот рамный внедорожник класса «люкс» на большой тест-драйв по окрестностям Краснодара, чтобы понять, изменилась ли машина внутри так же сильно, как снаружи.

От поколения к поколению и от рестайлинга к рестайлингу QX80 неуклонно увеличивается в габаритах. Пятнадцать лет назад он создавался на базе среднеразмерного Nissan Armada. Но уже с 2010-го основой для машины стал полноразмерный Patrol. И сейчас в салоне легко разместится, например, воинский расчёт. Притом состоящий из воинов, которые привыкли к комфорту премиального уровня.

Фейслифт 2014 года был, скорее, косметическим. Но прошлогодние обновления, обнародованные в Дубаи, преобразили машину очень серьёзно. Едва ли у кого-то повернётся язык назвать QX80 «грустным бегемотом». Теперь это вполне себе «боевой скакун» — со стильной выштамповкой капота, суровым «взглядом» фар и современным контуром решётки.

Из других визуальных обновлений — задние фонари, рисунок 22-дюймовых дисков и три дополнительных цвета кузова.

Начинка, в целом, не изменилась: в её основе — всё тот же 5,6 литровый мотор.

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Багажник нового QX80 достиг калибра, достойного иной коммерческой техники: 1404 литра при сложенном третьем ряде сидений и 2693 — если опустить спинки второго.

Интерьер, определённо, продолжит радовать консервативную аудиторию: аналоговые часы, прошитая ромбиком кожа, хромированные крутилки, монохромный дисплей — и это у бортового компьютера, который способен выдавать три независимых медиа-потока (к примеру, музыку в основной канал, фильм — правому пассажиру второго ряда, видеоигру — левому).

Хотя о пассажирах в QX80 заботятся по вполне себе люксовому разряду: даже в третьем ряду места для макушек и коленей больше, чем на заднем кресле иного седана, ну, и про трёхзонный климат-контроль не забываем.

Двигатель: бензиновый 5.6 л, 405 л.с. при 5800 оборотах

Трансмиссия: АКП-7 Привод: полный AWD Макс. крутящий момент: 560 Н*м при 4000 оборотах

Разгон 0-100: 7,5 с Макс. скорость: 210 км/ч Дорожный просвет: 234 мм Длина/ширина/высота: 5340/2030/1925 мм Колесная база: 3075 мм Снаряженная масса: 2817 кг Заявленный расход топлива (трасса/город): 11/20,6 л Емкость бака: 100 л Подвеска (передняя/задняя): независимая двухрычажная / независимая многорычажная

Объем багажника (мин. /макс.): 470/2693 л Стоимость в комплектации 7-местный Luxe: 4 855 000 р.

Создателям QX80 пришлось решать непростую задачу — сделать трёхтонный рамник мягким, но в то же время резким в манёврах.

С динамикой вышло на «отлично»: 5,6-литровый V8 плюс хорошо отстроенный «автомат» дают молниеносный разгон. Правда, в ходе этого разгона моментальный расход бензина подскакивает до 30 литров на 100 км. Да и при обычном движении по городу готовьтесь к расходу 20+. Так что несмотря на огромный топливный бак, бензоколонка станет лучшим другом владельца QX80.

Шумоизоляцию не назовёшь идеальной, но и плохой тоже не назовёшь. К тому же звук у мотора весьма приятный.

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Bridgestone выпустил для обновлённого Infiniti QX80 эксклюзивную модель шин — с мягким внешним ободом. Лучше всего эта резина чувствует себя на песке, но и гравий «проглатывает» хорошо.

Но стоит QX80 съехать с ровной трассы на бездорожье, как он буквально расцветает. Так и тянет сравнить его с чемпионом мира по регби, который приоделся к приёму у королевы, но всё равно готов к толкотне в грязи с другими громилами.

Просвет в 234 мм, короткие свесы спереди и сзади, гигантская амплитуда хода подвески — на Infiniti QX80 вы в прямом смысле слова сможете ехать, куда глаза глядят, не опасаясь оцарапать днище или вывесить колёса.

Да, ухабы чувствуются, особенно на малых скоростях, но пружины сглаживают их очень хорошо — уж точно лучше, чем у подавляющего большинства рамных конкурентов.

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В общем, для городских бордюров и дороги на дачу более чем достаточно, а если серьезно, то вне дорог QX80 едва ли уступит LC200.

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В режиме «4H» передняя ось жёстко подключается через зубчатую муфту. Для особо сложного бездорожья предусмотрена понижающая передача с отношением 2.7:1 Что касается цен, то за условно базовую комплектацию Luxe официальные дилеры просят 4,85-5,4 млн Более «продвинутая» ProActive обойдётся на примерно 450 тысяч дороже. За эти деньги вы получите комплекс систем безопасности Infiniti Drive Assist (интеллекутальный круиз-контроль, удержание в полосе, контроль слепых зон и т.д.), 319-ваттную аудиосистему BOSE и салонное зеркало, которое умет превращаться в монитор с трансляцией с камеры заднего вида.

[Галерея картинок]

По стоимости выходит более-менее сопоставимо с такими полноразмерными «рамниками», как Chevrolet Tahoe, Toyota Land Cruiser 200 или Mitsubishi Pajero Sport . Вот только эксплуатационные расходы на Infiniti QX80 на порядок повыше: вспомним и 4000 р. за полный бак (а заправляться придётся часто), и транспортный налог на 405-сильный мотор.