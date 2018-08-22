«УАЗ Патриот» на пороге обновления: все подробности

Имя «Патриот» появилось в уазовской линейке в 2005 году. Сама машина новинкой, по большому счету не стала, являясь продолжением модели УАЗ-3160, выпускавшейся с 1997 года. Впрочем, 21 год по меркам Ульяновского автозавода — это совсем немного. Достаточно вспомнить, что «Хантер» (он же «козлик» и УАЗ-469) в прошлом году отпраздновал 45-летие, а «буханке» в 2018-м стукнуло 60. Да и обновлений за свою жизнь «Патриот» перенес больше, чем любая другая машина родом из Ульяновска.

Главные обновки «Патриот» примерил уже в 2010-е годы. В 2012-м в первый раз изменилась приборная панель, год спустя УАЗ стал устанавливать корейскую раздатку Dymos с электрическим управлением и «зимний пакет». В 2014-м случился рестайлинг с заменой оптики и новым способом крепления бамперов (к кузову, а не к раме, что сразу убрало огромные зазоры между ними и крылом). Наконец, в 2016 году машине во второй раз заменили приборную панель, а заодно и решетку радиатора. Тогда же впервые на «Патриоте» появились ESP, две подушки безопасности, климат-контроль и — единый топливный бак. Все эти годы в Ульяновске работали и работают над повышением качества автомобилей. Нареканий остается немало, но прогресс виден.

Главное и, пожалуй, одно из самых ожидаемых новшеств 2019 модельного года — это более мощный двигатель. На смену мотору ЗМЗ-409 (индекс 40906.10) пришел ЗМЗ Про (индекс 409051.10), уже известный по дебютировавшему в 2017-м коммерческому «УАЗу Профи». Вместо 135 л.с. и 217 Нм он выдает 150 л.с. и 235 Нм крутящего момента. Пик тяги заметно сместился в зону более низких оборотов, с 3900 об/мин до 2650 об/мин. Причем если предельный момент оказался больше на 18 Нм, то при одинаковых 2650 об/мин новый мотор превосходит 409-й уже на 29 Нм.

В новом силовом агрегате применены иные поршни и выпускной коллектор, двухрядная цепь ГРМ и жаропрочные клапаны. Изменены фазы ГРМ и усилена головка блока цилиндров. Двигатель «Про» обеспечит более комфортное вождение как на трассе, так и вне асфальта. Как изменятся динамические характеристики внедорожника со сменой «сердца», пока неизвестно. Также очень интересно, что произойдет с расходом бензина. Раз уж мотор стал современнее, можно понадеяться на некоторое сокращение аппетита.

Узлы трансмиссии остались прежними. Но в коробке передач появилось новое сцепление компании Luk, доработан механизм переключения скоростей, а на рычаге появился демпфер. В результате этих работ снижен уровень шумов и вибраций в салоне, укорочены ходы рычага, а усилие выжима педали сцепления удалось уменьшить сразу на 20%.

Особое внимание уазовцы уделили той части, которой прежде абсолютно не «заморачивались». Речь идет о подвеске и управляемости «Патриота». Передний мост перекроили по схеме «УАЗа Профи» — с открытыми поворотными кулаками, усиленной рулевой трапецией и измененным углом наклона шкворней. Вдобавок появился штатный рулевой демпфер.

Но и это не все! Заводчане пересмотрели характеристики всех четырех амортизаторов (их по-прежнему поставляет СААЗ), вместо трехлистровых рессор сзади поставили двухлистовые, которые на 6% мягче, и перешли на более тонкий стабилизатор поперечной устойчивости на корме. Диаметр последнего теперь 21 миллиметр против 18 ранее.

Польза от новшеств по ходовой части и в рулевом управлении должна оказаться колоссальной. Оценить ее можно будет только на ходу, а цифра пока дается всего одна: радиус поворота «Патриота» уменьшился на 0,8 метра. УАЗ обещает, что водители внедорожника почувствуют более точную управляемость и выросшую плавность хода. Все это работает на повышение как уровня безопасности, так и комфорта.

После прошлогодних метаморфоз с салоном и набором опций было бы наивно полагать, что сейчас УАЗ приготовит такой же объем доработок. Но без них все равно не обошлось. На модели стали применяться ворсовые подкрылки и шумоизоляция моторного щита увеличенной площади. В салоне от этого должно стать заметно тише. Для удобства посадки в машину на передних и средних стойках кузова появились пластиковые ручки.

Для любой из четырех комплектаций («Классик», «Оптимум», «Престиж» и «Максимум») можно заказать легкосплавные колеса диаметром 16 или 18 дюймов. Прежде они полагались только некоторым из них по умолчанию. Для двух «верхних» уровней оснащения появилась опция в виде «восемнадцатых» дисков особого дизайна под названием «Кару».

Хорошая новость для тех, кому приглянулся «Патриот» в экспедиционной комплектации, но не подошел набор его оборудования. С 2019 модельного года внедорожник со спецоснащением для путешествий можно будет купить в сочетании с любым набором «комфортных» опций. Иными словами, экспедиционный «Патриот» предлагается в комплектациях «Классик», «Оптимум», «Престиж» и «Максимум». Вдобавок появилось исполнение «Классик fleet» — удешевленное, со старыми двигателем и передней подвеской.

Как изменятся цены на автомобиль, узнаем совсем скоро. Обновленный «Патриот» УАЗ покажет в рамках Московского автосалона, открывающего свои двери через неделю. Добавим, что работы над внедрением автоматической коробки передач, постоянного полного привода и независимой передней подвески ведутся, но ждать эти новшества придется долго. Первой должна появиться АКПП, и произойдет это, по всей вероятности, ровно через год.