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В сети появились первые фотографии Volkswagen Passat
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В сети появились первые фотографии Volkswagen Passat 

Daily-Motor 22 августа 2018
Фото: Daily-Motor
Не так давно в сети появились первые шпионские фотографии обновлённого автомобиля модели Volkswagen Passat. А уже сегодня на одном из порталов производитель опубликовал официальные снимки.
Если судить только по фотографиям, то рестайлинг принесёт автомобилю настоящую эволюцию. Внешне изменится форма фар, радиаторной решётки и бампера. Задняя часть автомобиля также получит обновлённую светотехнику, а также бампер инновационной формы. Что же касается интерьера автомобиля, то пока никакой информации нет. Однако, если верить инсайдерам, машина получит широкоформатный тачскрин для мультимедийной системы, а также цифровую приборную доску.
Отметим, что актуальная модель на отечественном рынке стоит от 1 миллиона 439 тысяч рублей.
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