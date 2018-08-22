В сети появились первые фотографии Volkswagen Passat

Не так давно в сети появились первые шпионские фотографии обновлённого автомобиля модели Volkswagen Passat . А уже сегодня на одном из порталов производитель опубликовал официальные снимки.

Если судить только по фотографиям, то рестайлинг принесёт автомобилю настоящую эволюцию. Внешне изменится форма фар, радиаторной решётки и бампера. Задняя часть автомобиля также получит обновлённую светотехнику, а также бампер инновационной формы. Что же касается интерьера автомобиля, то пока никакой информации нет. Однако, если верить инсайдерам, машина получит широкоформатный тачскрин для мультимедийной системы, а также цифровую приборную доску.

Отметим, что актуальная модель на отечественном рынке стоит от 1 миллиона 439 тысяч рублей.