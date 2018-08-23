Салон и экстерьер нового Ford Focus ST рассекречен

Судя по тому, что в сети всё чаще появляется информация про новый Ford Focus ST, времени до его публичного дебюта осталось не так много. В нескольких зарубежных изданиях несколько дней назад уже появились первые фотографии машины без камуфляжа.

Новинка получила новые зеркала и пороги, а также обновлённые спойлера, окна, двери, крышку багажника и прочие детали экстерьера. Прошлое поколение машин было выполнено в классических традициях, тогда как новинка получила более аутентичный и неожиданный для торговой марки дизайн.

Большие изменения произошли и внутри машины. Так, в салоне теперь мультимедийная система занимает более высокое расположение, а дефлекторы получили горизонтальную модификацию. Да и само оформление торпедо значительно видоизменилось. Кресла получили удобные подлокотники. В целом салон выглядит очень строго и стильно.

Напомним, что новый автомобиль разработан на шасси С2, в результате чего он смог сбросить 88 килограмм своего веса и стать ещё более динамичным.