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Салон и экстерьер нового Ford Focus ST рассекречен
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Салон и экстерьер нового Ford Focus ST рассекречен 

Daily-Motor 23 августа 2018
Фото: Daily-Motor
Судя по тому, что в сети всё чаще появляется информация про новый Ford Focus ST, времени до его публичного дебюта осталось не так много. В нескольких зарубежных изданиях несколько дней назад уже появились первые фотографии машины без камуфляжа.
Новинка получила новые зеркала и пороги, а также обновлённые спойлера, окна, двери, крышку багажника и прочие детали экстерьера. Прошлое поколение машин было выполнено в классических традициях, тогда как новинка получила более аутентичный и неожиданный для торговой марки дизайн.
Большие изменения произошли и внутри машины. Так, в салоне теперь мультимедийная система занимает более высокое расположение, а дефлекторы получили горизонтальную модификацию. Да и само оформление торпедо значительно видоизменилось. Кресла получили удобные подлокотники. В целом салон выглядит очень строго и стильно.
Напомним, что новый автомобиль разработан на шасси С2, в результате чего он смог сбросить 88 килограмм своего веса и стать ещё более динамичным.
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