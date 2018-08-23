Новый купеобразный внедорожник Audi Q8 приедет в Россию в конце 2018 года

Об этом сообщили в российском офисе марки. Правда информации о ценах и комплектациях пока нет — её озвучат ближе к старту продаж.

Напомним, Audi Q8 был представлен в июне текущего года. В Европе продаётся пока только версия 50 TDI, оснащенная 3,0-литровым дизельным V6 мощностью 290 л.с. Стоимость — 76 300 евро, или чуть больше 6 млн рублей по текущему курсу. Позже появится бензиновый вариант 55 TFSI с 3,0-литровым мотором на 340 л.с. Все версии Audi Q8 будут «умеренными гибридами» с 48-вольтовой электрической системой с литий-ионной батареей и стартер-генератором с ременным приводом.

В стандарте у Audi Q8 имеются 19-дюймовые диски, светодиодная оптика, система открывания двери багазника «без рук», кожаная отделка салона, обогрев и электрорегулировки передних сидений, двухзонный климат-контроль, цифровая «приборка» Audi virtual cockpit размером 12,3 дюйма, информационно-развлекательная система с двумя экранами (10,1 и 8,6 дюймов), круиз-контроль и прочее.

За доплату можно получить дизайн-пакеты S Line, Audi Design и Technology Selection, систему ночного видения, Head-up дисплей, матричные фары HD Matrix LED, 22-дюймовые диски, спортивные сиденья, адаптивную пневмоподвеску, полноуправляемое шасси и расширенный список ассистентов и систем безопасности.