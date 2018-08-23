Hyundai готовит соперника Toyota Land Cruiser 

Ходят упорные слухи о том, что Hyundai планирует выпустить большой, крепкий внедорожник, который будет конкурировать с почтенным Toyota Land Cruiser. Причем новая модель будет в иерархии даже выше, чем восьмиместный Palisade, который ожидается в ближайшее время. До физического появления модели еще несколько лет, поэтому деталей о машине еще мало. Hyundai планирует выводить его на рынки, где хорошо продаются подобные большие автомобили — Австралия, Ближний Восток, США и, предположительно, Россия. Предположительно, большой внедорожник будет длиной не менее 5 метров, что длиннее, чем Land Cruiser (4,95 метра). Пока неясно, будет ли он собираться базе удлиненного Palisade или получит рамную конструкцию. Выбор силового агрегата также является загадкой. Учитывая размер модели, Hyundai должен будет выбрать достаточно мощный двигатель, чтобы обеспечить хорошую динамику. Возможным вариантом является 3,3-литровый твинтурбовый V6 от KIA Stinger или 5,0-литровый V8 от Genesis G90. А еще, вполне возможно, на некоторых рынках может быть доступен дизельный вариант.