Ford Bronco 2020 был замечен шпионами

Новый Ford Bronco будет использовать тот же 2,7-литровый двигатель V6 EcoBoost в 325 л.с. более того, внедорожник будет предлагаться только четырехдверным.

Форд Бронко— один из достойных соперников среди внедорожников. С момента получения информации о его выходе автоэксперты хотят получить как можно больше информации о нем. Ожидается, что Ford Bronco 2020 станет более выносливым, и он идеально подходит для пересеченной местности.