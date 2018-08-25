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Ford Bronco 2020 был замечен шпионами
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Ford Bronco 2020 был замечен шпионами 

Car.ru + ещё 2 25 августа 2018
Фото: Car.ru
Новый Ford Bronco будет использовать тот же 2,7-литровый двигатель V6 EcoBoost в 325 л.с. более того, внедорожник будет предлагаться только четырехдверным.
Форд Бронко— один из достойных соперников среди внедорожников. С момента получения информации о его выходе автоэксперты хотят получить как можно больше информации о нем. Ожидается, что Ford Bronco 2020 станет более выносливым, и он идеально подходит для пересеченной местности.
Некоторые эксперты указывают на схожесть Бронко с Jeep Wrangler, единсвенное различие заключается в том, что у Ford Bronco только четыре двери. У Форда есть еще три года для развития Бронко. Никто не знает, удастся ли сделать производителю его самым мощным внедорожником.
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