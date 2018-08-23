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В США тестируют новый Ford Focus ST
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Ford тестирует в США новый Ford Focus ST 

Car.ru + ещё 2 23 августа 2018
Фото: Car.ru
Американские папарацци смогли «поймать» в объектив камеры испытания «заряженного» Ford Focus ST на общественных дорогах Соединенных Штатов.
Судя по изображениям, в экстерьере модели появилась более «злая» решетка радиатора, небольшие изменения претерпела задняя части, а именно диффузор.
Больше совершенствований ожидается внутри модели, где предполагается использовать дорогостоящие отделочные материалы, а также оснащение инновационными системами безопасности.
В качестве силовой поддержки выступит 1,5-литровый турбоагрегат или 2,3-литровый представитель серии EcoBoost продуктивностью около 252 лошадиных сил.
Предполагается, что официально новый кроссовер Ford Focus ST появится на публике на мотор шоу в Детройте в начале 2019 года.
Летом того же года производитель намерен поставить «заряженный» Ford Focus ST поставить в серию.
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