В США тестируют новый Ford Focus ST

Ford тестирует в США новый Ford Focus ST

Американские папарацци смогли «поймать» в объектив камеры испытания «заряженного» Ford Focus ST на общественных дорогах Соединенных Штатов.

Судя по изображениям, в экстерьере модели появилась более «злая» решетка радиатора, небольшие изменения претерпела задняя части, а именно диффузор.

Больше совершенствований ожидается внутри модели, где предполагается использовать дорогостоящие отделочные материалы, а также оснащение инновационными системами безопасности.

В качестве силовой поддержки выступит 1,5-литровый турбоагрегат или 2,3-литровый представитель серии EcoBoost продуктивностью около 252 лошадиных сил.

Предполагается, что официально новый кроссовер Ford Focus ST появится на публике на мотор шоу в Детройте в начале 2019 года.

Летом того же года производитель намерен поставить «заряженный» Ford Focus ST поставить в серию.