Cosworth подтвердил создание двигателя для предстоящего Aston Martin Valkyrie

Компания, специализирующаяся на разработке двигателей для спортивных и гоночных автомобилей, очень рада, что занимается реализацией 6,5-литрового агрегата V12, что будет находиться в Aston Martin Valkyrie.

Во время одного из разговоров, скриншот которого Road & Track удалось получить, Cosworth похвасталась: «Мы известны своими рекордными записями, и наш последний мотор, 6,5-литровый V12 Aston Martin Valkyrie, станет самым мощным в мире атмосферным двигателем мощностью 1130 лошадиных сил».

В любом случае, это не официальная информация, поскольку Aston Martin во время презентации Valkyrie AMR Pro на Женевском автосалоне в начале этого года, подтвердила, что транспортное средство получит гибридную силовую установку, обеспечивающую более 1100 лошадиных сил. Производитель продолжил говорить, что эта цифра превысит возможности нынешнего Valkyrie, и позволит обеспечить соотношение мощности к весу примерно 1:1.

Это предполагает, что двигатель не сможет производить 1130 лошадиных сил и только совокупная отдача силовой установки обеспечит указанную отдачу. Последнее соответствует предыдущему отчету, в котором говорилось, что агрегат обеспечит только 1000 лошадиных сил, а оставшаяся мощность будет предоставляться гибридной установкой.